https://ria.ru/20210518/vaktsina-1732763456.html

Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 18.05.2021

Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса

Россия скоро введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:10

2021-05-18T11:10

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия скоро введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин.Глава государства напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от коронавируса."Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. <...> Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина - Прим. Ред.), набирает темп и вакцинация", — сказал Путин, выступая перед иностранными послами.В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в Центре имени Гамалеи Минздрава "Спутник V", созданный в Центре имени Чумакова РАН "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора.

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2021

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Путин: скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина Россия скоро введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от коронавируса. "Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. ...> Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина - Прим. Ред.), набирает темп и вакцинация", — сказал Путин, выступая перед иностранными послами. 2021-05-18T11:10 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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