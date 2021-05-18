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Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса
Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 18.05.2021
Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса
Россия скоро введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:10
2021-05-18T11:10
2021-05-18T15:11
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия скоро введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин.Глава государства напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от коронавируса."Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. <...> Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина - Прим. Ред.), набирает темп и вакцинация", — сказал Путин, выступая перед иностранными послами.В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в Центре имени Гамалеи Минздрава "Спутник V", созданный в Центре имени Чумакова РАН "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора.
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Путин: скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина
Россия скоро введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от коронавируса.
"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. ...> Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина - Прим. Ред.), набирает темп и вакцинация", — сказал Путин, выступая перед иностранными послами.
2021-05-18T11:10
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РИА Новости
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