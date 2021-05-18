https://ria.ru/20210518/unizhenie-1732728351.html

В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии

В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook политику европейской интеграции Украины, Грузии и... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T01:20

2021-05-18T01:20

2021-05-18T01:24

йоханнес хан

ренат кузьмин

верховная рада украины

нато

евросоюз

молдавия

тбилиси

грузия

украина

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook политику европейской интеграции Украины, Грузии и Молдавии.Ранее сообщалось, что Киев, Тбилиси и Кишинев создали "Ассоциированное трио", в котором страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать действия в рамках "Восточного партнерства".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года в стране приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Киева.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан до этого заявлял, что говорить о членстве Украины в организации в ближайшие годы нереалистично, а Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

https://ria.ru/20210517/blok-1732720560.html

молдавия

тбилиси

грузия

украина

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йоханнес хан, ренат кузьмин, верховная рада украины, нато, евросоюз, молдавия, тбилиси, грузия, украина, в мире