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В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook политику европейской интеграции Украины, Грузии и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:20
2021-05-18T01:20
2021-05-18T01:24
йоханнес хан
ренат кузьмин
верховная рада украины
нато
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грузия
украина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook политику европейской интеграции Украины, Грузии и Молдавии.Ранее сообщалось, что Киев, Тбилиси и Кишинев создали "Ассоциированное трио", в котором страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать действия в рамках "Восточного партнерства".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года в стране приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Киева.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан до этого заявлял, что говорить о членстве Украины в организации в ближайшие годы нереалистично, а Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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йоханнес хан, ренат кузьмин, верховная рада украины, нато, евросоюз, молдавия, тбилиси, грузия, украина, в мире