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В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве в Ингушетии в 2011 году
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве в Ингушетии в 2011 году
Следователи и оперативники задержали в Адыгее жителя Ингушетии, подозреваемого в убийстве женщины, совершенном более десяти лет назад в Магасе, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:26
2021-05-18T10:26
республика ингушетия
магас
республика адыгея
происшествия
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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Следователи и оперативники задержали в Адыгее жителя Ингушетии, подозреваемого в убийстве женщины, совершенном более десяти лет назад в Магасе, сообщает СУСК РФ по Ингушетии."В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на территории Республики Адыгея задержан скрывавшийся от следственных органов более 10 лет подозреваемый в совершении убийства", - говорится в сообщении.По данным следствия, 18 января 2011 года в одной из квартир дома по улице Борова в городе Магас было обнаружено тело 31-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. На месте происшествия были изъяты пистолет иностранного производства, гильза и патрон."Подозреваемый этапирован в Ингушетию, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет ведомство.
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республика ингушетия, магас, республика адыгея, происшествия

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве в Ингушетии в 2011 году

10:26 18.05.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Следователи и оперативники задержали в Адыгее жителя Ингушетии, подозреваемого в убийстве женщины, совершенном более десяти лет назад в Магасе, сообщает СУСК РФ по Ингушетии.
"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на территории Республики Адыгея задержан скрывавшийся от следственных органов более 10 лет подозреваемый в совершении убийства", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 18 января 2011 года в одной из квартир дома по улице Борова в городе Магас было обнаружено тело 31-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. На месте происшествия были изъяты пистолет иностранного производства, гильза и патрон.
"Подозреваемый этапирован в Ингушетию, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет ведомство.
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Республика ИнгушетияМагасРеспублика АдыгеяПроисшествия
 
 
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