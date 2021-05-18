https://ria.ru/20210518/ubiystvo-1732754600.html

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве в Ингушетии в 2011 году

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве в Ингушетии в 2011 году

Следователи и оперативники задержали в Адыгее жителя Ингушетии, подозреваемого в убийстве женщины, совершенном более десяти лет назад в Магасе, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:26

2021-05-18T10:26

2021-05-18T10:26

республика ингушетия

магас

республика адыгея

происшествия

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НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Следователи и оперативники задержали в Адыгее жителя Ингушетии, подозреваемого в убийстве женщины, совершенном более десяти лет назад в Магасе, сообщает СУСК РФ по Ингушетии."В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на территории Республики Адыгея задержан скрывавшийся от следственных органов более 10 лет подозреваемый в совершении убийства", - говорится в сообщении.По данным следствия, 18 января 2011 года в одной из квартир дома по улице Борова в городе Магас было обнаружено тело 31-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. На месте происшествия были изъяты пистолет иностранного производства, гильза и патрон."Подозреваемый этапирован в Ингушетию, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20180410/1518247149.html

республика ингушетия

магас

республика адыгея

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республика ингушетия, магас, республика адыгея, происшествия