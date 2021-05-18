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Онлайн-конференция ВЦИОМ об отпускных планах россиян

Онлайн-конференция ВЦИОМ об отпускных планах россиян - РИА Новости, 18.05.2021

Онлайн-конференция ВЦИОМ об отпускных планах россиян

25 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Лето – 2021: планы россиян на отдых".

2021-05-18T16:44

2021-05-18T16:44

2021-05-18T16:44

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Задать вопросГде граждане нашей страны планируют провести отпуск? Какой вид отдыха предпочитают россияне? Как оценивают наши соотечественники отдых в России? Планируют ли воспользоваться программой "Туристический кешбэк"?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы