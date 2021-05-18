https://ria.ru/20210518/turizm-1732834890.html
Онлайн-конференция ВЦИОМ об отпускных планах россиян
Онлайн-конференция ВЦИОМ об отпускных планах россиян - РИА Новости, 18.05.2021
Онлайн-конференция ВЦИОМ об отпускных планах россиян
25 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Лето – 2021: планы россиян на отдых".
2021-05-18T16:44
2021-05-18T16:44
2021-05-18T16:44
анонсы
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Задать вопросГде граждане нашей страны планируют провести отпуск? Какой вид отдыха предпочитают россияне? Как оценивают наши соотечественники отдых в России? Планируют ли воспользоваться программой "Туристический кешбэк"?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция ВЦИОМ об отпускных планах россиян
25 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла РОДИНА на тему: "Лето – 2021: планы россиян на отдых".