https://ria.ru/20210518/tsennosti-1732828817.html

В Совфеде предложили разработать концепцию по защите духовных ценностей

В Совфеде предложили разработать концепцию по защите духовных ценностей - РИА Новости, 18.05.2021

В Совфеде предложили разработать концепцию по защите духовных ценностей

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает важным разработку в России концепции по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, эта... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:21

2021-05-18T16:21

2021-05-18T16:21

россия

совет федерации рф

константин косачев

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает важным разработку в России концепции по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, эта задача, в том числе, должна быть возложена и на СМИ."Предлагаю включить в проект нашего совета следующие пункты. Рекомендовать правительству рассмотреть вопрос о разработке проекта концепции госполитики в сфере средств массовых коммуникаций, в том числе в СМИ, направленной на обеспечение сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал парламентарий во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединения при Совфеде.Он также предложил рекомендовать правительству включить в разрабатываемый проект социально-экономического развития России на период до 2030 года положение, закрепляющее цели, задачи, меры и механизмы, направленные на сохранение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

https://ria.ru/20210421/interesy-1729327027.html

россия

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2021

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россия, совет федерации рф, константин косачев, общество