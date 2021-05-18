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В Совфеде предложили разработать концепцию по защите духовных ценностей
В Совфеде предложили разработать концепцию по защите духовных ценностей - РИА Новости, 18.05.2021
В Совфеде предложили разработать концепцию по защите духовных ценностей
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает важным разработку в России концепции по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, эта... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:21
2021-05-18T16:21
россия
совет федерации рф
константин косачев
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает важным разработку в России концепции по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, эта задача, в том числе, должна быть возложена и на СМИ."Предлагаю включить в проект нашего совета следующие пункты. Рекомендовать правительству рассмотреть вопрос о разработке проекта концепции госполитики в сфере средств массовых коммуникаций, в том числе в СМИ, направленной на обеспечение сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал парламентарий во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединения при Совфеде.Он также предложил рекомендовать правительству включить в разрабатываемый проект социально-экономического развития России на период до 2030 года положение, закрепляющее цели, задачи, меры и механизмы, направленные на сохранение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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россия, совет федерации рф, константин косачев, общество

В Совфеде предложили разработать концепцию по защите духовных ценностей

16:21 18.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает важным разработку в России концепции по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, эта задача, в том числе, должна быть возложена и на СМИ.
"Предлагаю включить в проект нашего совета следующие пункты. Рекомендовать правительству рассмотреть вопрос о разработке проекта концепции госполитики в сфере средств массовых коммуникаций, в том числе в СМИ, направленной на обеспечение сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал парламентарий во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединения при Совфеде.
Он также предложил рекомендовать правительству включить в разрабатываемый проект социально-экономического развития России на период до 2030 года положение, закрепляющее цели, задачи, меры и механизмы, направленные на сохранение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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