https://ria.ru/20210518/stroitelstvo-1732864564.html
В Архангельской области выросло жилищное строительство
В Архангельской области выросло жилищное строительство - РИА Новости, 18.05.2021
В Архангельской области выросло жилищное строительство
Рост жилищного строительства в Архангельской области в прошлом году превысил 9%, а в первом квартале 2021 года введено в два раза больше жилья, чем в... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:03
2021-05-18T20:03
2021-05-18T20:03
архангельская область
россия
александр гуцан
александр цыбульский
архангельская область
няндома
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая – РИА Новости. Рост жилищного строительства в Архангельской области в прошлом году превысил 9%, а в первом квартале 2021 года введено в два раза больше жилья, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан в ходе визита в регион.Во вторник Гуцан провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и совещание по вопросам социально-экономического развития региона, посвященное ходу реализации национальных проектов. По словам полпреда, после ограничений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, социально-экономическую ситуацию в области удалось стабилизировать. В частности, он подчеркнул, что рост инвестиций в основной капитал по итогам года в регионе составил 4,7%. Объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 1,5%."По итогам прошлого года в Архангельской области отмечается рост жилищного строительства на 9,2%. В первом квартале текущего года положительная тенденция сохранилась, жилья введено в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали как федеральные, так и региональные меры поддержки, активное взаимодействие региона с федеральным центром", – отметил Гуцан.В то же время в регионе есть ряд объектов, которые по различным причинам не удалось ввести в строй в прошлом году - это четыре детских сада, три школы, два ФАПа и спортивный зал. Два объекта уже введены в эксплуатацию в первом квартале текущего года: это ФАП в селе Лена Ленского района и детский сад в Няндоме."Пандемия стала для нас серьезным вызовом, пришлось корректировать подходы к работе по всем направлениям. Но тем не менее в целом нам удалось сохранить темп реализации национальных проектов и выполнить все взятые на себя социальные обязательства", – отметил глава региона Цыбульский.Полпред и губернатор побывали в строящейся в округе Варавино-Фактория школе на 860 мест, которую планируется сдать в декабре этого года. В настоящий момент техническая готовность объекта, возводимого в рамках национального проекта "Образование", составляет 54%. Согласно проекту, школа будет оснащена по всем современным требованиям, здесь появятся даже скалодром, кабинеты автодела, различные лаборатории и мастерские. Также Гуцан и Цыбульский посетили спортивный объект, построенный в рамках национального проекта "Демография", предназначенный для тренировочных занятий и спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня по спортивной гимнастике, спортивной акробатике, прыжкам на батуте.Губернатор Архангельской области дал поручение создать группы общественного контроля за реализацией национальных проектов, в которые войдут независимые эксперты, активные жители региона, главы муниципальных образований, депутаты, представители профильных органов госвласти и общественных организаций.По данным правительства региона, Архангельская область участвует в реализации 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов планируется направить свыше 16,6 миллиарда рублей, а всего за шесть лет – с 2019 по 2024 год – объем финансирования на эти цели составит более 78 миллиардов рублей.
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россия, александр гуцан, александр цыбульский, архангельская область, няндома, экономика
АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая – РИА Новости.
Рост жилищного строительства в Архангельской области
в прошлом году превысил 9%, а в первом квартале 2021 года введено в два раза больше жилья, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил полномочный представитель президента РФ
в СЗФО Александр Гуцан
в ходе визита в регион.
Во вторник Гуцан провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским
и совещание по вопросам социально-экономического развития региона, посвященное ходу реализации национальных проектов. По словам полпреда, после ограничений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, социально-экономическую ситуацию в области удалось стабилизировать. В частности, он подчеркнул, что рост инвестиций в основной капитал по итогам года в регионе составил 4,7%. Объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 1,5%.
"По итогам прошлого года в Архангельской области отмечается рост жилищного строительства на 9,2%. В первом квартале текущего года положительная тенденция сохранилась, жилья введено в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали как федеральные, так и региональные меры поддержки, активное взаимодействие региона с федеральным центром", – отметил Гуцан.
В то же время в регионе есть ряд объектов, которые по различным причинам не удалось ввести в строй в прошлом году - это четыре детских сада, три школы, два ФАПа и спортивный зал. Два объекта уже введены в эксплуатацию в первом квартале текущего года: это ФАП в селе Лена Ленского района
и детский сад в Няндоме
.
"Пандемия стала для нас серьезным вызовом, пришлось корректировать подходы к работе по всем направлениям. Но тем не менее в целом нам удалось сохранить темп реализации национальных проектов и выполнить все взятые на себя социальные обязательства", – отметил глава региона Цыбульский.
Полпред и губернатор побывали в строящейся в округе Варавино-Фактория школе на 860 мест, которую планируется сдать в декабре этого года. В настоящий момент техническая готовность объекта, возводимого в рамках национального проекта "Образование", составляет 54%. Согласно проекту, школа будет оснащена по всем современным требованиям, здесь появятся даже скалодром, кабинеты автодела, различные лаборатории и мастерские. Также Гуцан и Цыбульский посетили спортивный объект, построенный в рамках национального проекта "Демография", предназначенный для тренировочных занятий и спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня по спортивной гимнастике, спортивной акробатике, прыжкам на батуте.
Губернатор Архангельской области дал поручение создать группы общественного контроля за реализацией национальных проектов, в которые войдут независимые эксперты, активные жители региона, главы муниципальных образований, депутаты, представители профильных органов госвласти и общественных организаций.
По данным правительства региона, Архангельская область участвует в реализации 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2021 году на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов планируется направить свыше 16,6 миллиарда рублей, а всего за шесть лет – с 2019 по 2024 год – объем финансирования на эти цели составит более 78 миллиардов рублей.