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Онлайн-конференция о подготовке борцов к Олимпиаде в Токио

Онлайн-конференция о подготовке борцов к Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 18.05.2021

Онлайн-конференция о подготовке борцов к Олимпиаде в Токио

20 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке представителей вольной, женской и греко-римской борьбы к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).

2021-05-18T12:55

2021-05-18T12:55

2021-05-18T13:20

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Мероприятие состоится в рамках проекта "Медиа-центр Команды ОКР". Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации спортивной борьбы России Михаил МАМИАШВИЛИ;- первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар МУРТУЗАЛИЕВ;- главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат ТЕДЕЕВ;- главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги КОГУАШВИЛИ.На мероприятии будут подведены итоги олимпийского отбора, участники оценят перспективы выступления российских борцов в Токио и подробно расскажут о взаимодействии Федерации спортивной борьбы России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы