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Онлайн-конференция о подготовке борцов к Олимпиаде в Токио
Онлайн-конференция о подготовке борцов к Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 18.05.2021
Онлайн-конференция о подготовке борцов к Олимпиаде в Токио
20 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке представителей вольной, женской и греко-римской борьбы к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
2021-05-18T12:55
2021-05-18T13:20
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Мероприятие состоится в рамках проекта "Медиа-центр Команды ОКР". Задать вопросУчастники:- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;- президент Федерации спортивной борьбы России Михаил МАМИАШВИЛИ;- первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар МУРТУЗАЛИЕВ;- главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат ТЕДЕЕВ;- главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги КОГУАШВИЛИ.На мероприятии будут подведены итоги олимпийского отбора, участники оценят перспективы выступления российских борцов в Токио и подробно расскажут о взаимодействии Федерации спортивной борьбы России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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1
5
4.7
96
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция о подготовке борцов к Олимпиаде в Токио

12:55 18.05.2021 (обновлено: 13:20 18.05.2021)
 
Читать ria.ru в
20 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке представителей вольной, женской и греко-римской борьбы к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
Мероприятие состоится в рамках проекта "Медиа-центр Команды ОКР".

Задать вопрос

Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации спортивной борьбы России Михаил МАМИАШВИЛИ;
- первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар МУРТУЗАЛИЕВ;
- главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат ТЕДЕЕВ;
- главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги КОГУАШВИЛИ.

На мероприятии будут подведены итоги олимпийского отбора, участники оценят перспективы выступления российских борцов в Токио и подробно расскажут о взаимодействии Федерации спортивной борьбы России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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