Онлайн-конференция о подготовке борцов к Олимпиаде в Токио
12:55 18.05.2021 (обновлено: 13:20 18.05.2021)
20 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке представителей вольной, женской и греко-римской борьбы к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио (Япония).
Мероприятие состоится в рамках проекта "Медиа-центр Команды ОКР".
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Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации спортивной борьбы России Михаил МАМИАШВИЛИ;
- первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар МУРТУЗАЛИЕВ;
- главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат ТЕДЕЕВ;
- главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги КОГУАШВИЛИ.
На мероприятии будут подведены итоги олимпийского отбора, участники оценят перспективы выступления российских борцов в Токио и подробно расскажут о взаимодействии Федерации спортивной борьбы России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники:
- президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;
- президент Федерации спортивной борьбы России Михаил МАМИАШВИЛИ;
- первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар МУРТУЗАЛИЕВ;
- главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат ТЕДЕЕВ;
- главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги КОГУАШВИЛИ.
На мероприятии будут подведены итоги олимпийского отбора, участники оценят перспективы выступления российских борцов в Токио и подробно расскажут о взаимодействии Федерации спортивной борьбы России и Олимпийского комитета России в рамках подготовки к главному старту сезона.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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