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Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин
Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2021
Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин
Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:16
2021-05-18T11:16
2021-05-18T12:24
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация", - сказал Путин во вторник, выступая перед иностранными послами.
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