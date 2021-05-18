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Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин

Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2021

Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин

Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:16

2021-05-18T11:16

2021-05-18T12:24

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация", - сказал Путин во вторник, выступая перед иностранными послами.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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