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Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин
Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2021
Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин
Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:16
2021-05-18T12:24
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здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация", - сказал Путин во вторник, выступая перед иностранными послами.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире

Россия заинтересована в сотрудничестве по борьбе с COVID-19, заявил Путин

11:16 18.05.2021 (обновлено: 12:24 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация", - сказал Путин во вторник, выступая перед иностранными послами.
 
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