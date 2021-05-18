https://ria.ru/20210518/shulginov-1732638026.html

Биография Николая Шульгинова

Биография Николая Шульгинова

Министр энергетики России Николай Григорьевич Шульгинов родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:49

2021-05-18T00:49

2021-05-18T00:49

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Министр энергетики России Николай Григорьевич Шульгинов родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края.В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе в Ростовской области (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова) по специальности "электроснабжение промышленных предприятий и городов". Кандидат технических наук (2007).В 1973-1975 годах проходил службу в рядах вооруженных сил. С 1975 по 1976 год работал инженером в Пятигорском отделении Всесоюзного государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института "Сельэнергопроект".В 1976-1998 годы трудился в "Ставропольэнерго" в Пятигорске, где прошел путь от инженера до начальника Центральной диспетчерской службы (ЦДС). С 1998 года по 2002 год работал в филиале РАО "ЕЭС России" – Объединенном диспетчерском управлении Северного Кавказа в Пятигорске, был заместителем директора – директором территориального расчетно-договорного центра федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) (ТРДЦ ФОРЭМ).В 2002 году был приглашен в Москву, где в это время создавался Системный оператор ЕЭС. С 2002 по 2004 год занимал должность директора по техническому аудиту ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС". В 2004 году был назначен заместителем председателя правления, а впоследствии – первым заместителем председателя правления ОАО "СО ЕЭС" в Москве.15 сентября 2015 года был избран председателем правления – генеральным директором "Русгидро". 10 ноября 2020 года назначен министром энергетики РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), орденом Почета (2014). Имеет более десятка профессиональных наград и поощрений, среди которых звания "Заслуженный энергетик СНГ", "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" и "Ветеран энергетики", знак "Заслуженный работник ЕЭС России", множество почетных грамот, благодарностей и нагрудных знаков.Женат, есть двое детей. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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