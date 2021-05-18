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Биография Николая Шульгинова
Биография Николая Шульгинова
Министр энергетики России Николай Григорьевич Шульгинов родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T00:49
2021-05-18T00:49
россия
справки
общество
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Министр энергетики России Николай Григорьевич Шульгинов родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края.В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе в Ростовской области (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова) по специальности "электроснабжение промышленных предприятий и городов". Кандидат технических наук (2007).В 1973-1975 годах проходил службу в рядах вооруженных сил. С 1975 по 1976 год работал инженером в Пятигорском отделении Всесоюзного государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института "Сельэнергопроект".В 1976-1998 годы трудился в "Ставропольэнерго" в Пятигорске, где прошел путь от инженера до начальника Центральной диспетчерской службы (ЦДС). С 1998 года по 2002 год работал в филиале РАО "ЕЭС России" – Объединенном диспетчерском управлении Северного Кавказа в Пятигорске, был заместителем директора – директором территориального расчетно-договорного центра федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) (ТРДЦ ФОРЭМ).В 2002 году был приглашен в Москву, где в это время создавался Системный оператор ЕЭС. С 2002 по 2004 год занимал должность директора по техническому аудиту ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС". В 2004 году был назначен заместителем председателя правления, а впоследствии – первым заместителем председателя правления ОАО "СО ЕЭС" в Москве.15 сентября 2015 года был избран председателем правления – генеральным директором "Русгидро". 10 ноября 2020 года назначен министром энергетики РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), орденом Почета (2014). Имеет более десятка профессиональных наград и поощрений, среди которых звания "Заслуженный энергетик СНГ", "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" и "Ветеран энергетики", знак "Заслуженный работник ЕЭС России", множество почетных грамот, благодарностей и нагрудных знаков.Женат, есть двое детей. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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россия, справки, общество

Биография Николая Шульгинова

00:49 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр энергетики России Николай Григорьевич Шульгинов родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края.
В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе в Ростовской области (ныне Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова) по специальности "электроснабжение промышленных предприятий и городов". Кандидат технических наук (2007).
В 1973-1975 годах проходил службу в рядах вооруженных сил.
С 1975 по 1976 год работал инженером в Пятигорском отделении Всесоюзного государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института "Сельэнергопроект".
В 1976-1998 годы трудился в "Ставропольэнерго" в Пятигорске, где прошел путь от инженера до начальника Центральной диспетчерской службы (ЦДС).
С 1998 года по 2002 год работал в филиале РАО "ЕЭС России" – Объединенном диспетчерском управлении Северного Кавказа в Пятигорске, был заместителем директора – директором территориального расчетно-договорного центра федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) (ТРДЦ ФОРЭМ).
В 2002 году был приглашен в Москву, где в это время создавался Системный оператор ЕЭС.
С 2002 по 2004 год занимал должность директора по техническому аудиту ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС". В 2004 году был назначен заместителем председателя правления, а впоследствии – первым заместителем председателя правления ОАО "СО ЕЭС" в Москве.
15 сентября 2015 года был избран председателем правления – генеральным директором "Русгидро".
10 ноября 2020 года назначен министром энергетики РФ.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012), орденом Почета (2014). Имеет более десятка профессиональных наград и поощрений, среди которых звания "Заслуженный энергетик СНГ", "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" и "Ветеран энергетики", знак "Заслуженный работник ЕЭС России", множество почетных грамот, благодарностей и нагрудных знаков.
Женат, есть двое детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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