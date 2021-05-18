https://ria.ru/20210518/shkola-1732743526.html

В Екатеринбурге проверяют информацию о минировании школ

В Екатеринбурге проверяют информацию о минировании школ

Две школы эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в департаменте образования города. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:10

2021-05-18T09:10

2021-05-18T09:10

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Две школы эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в департаменте образования города."Сегодня пришли анонимные сообщения на почты школ №1 и №80 о "минировании" этих общеобразовательных организаций. В настоящее время компетентные органы уже проводят проверку этих школ, дети и сотрудники эвакуированы", - сказали в департаменте.Так как школа №80 находится на реконструкции и ее ученики обучаются на базе школы №72, то была эвакуирована и школа №72, добавила собеседница агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210513/kolledzh-1732084743.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия