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В Екатеринбурге проверяют информацию о минировании школ
В Екатеринбурге проверяют информацию о минировании школ
Две школы эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в департаменте образования города. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:10
2021-05-18T09:10
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Две школы эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в департаменте образования города."Сегодня пришли анонимные сообщения на почты школ №1 и №80 о "минировании" этих общеобразовательных организаций. В настоящее время компетентные органы уже проводят проверку этих школ, дети и сотрудники эвакуированы", - сказали в департаменте.Так как школа №80 находится на реконструкции и ее ученики обучаются на базе школы №72, то была эвакуирована и школа №72, добавила собеседница агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
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россия
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Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

В Екатеринбурге проверяют информацию о минировании школ

09:10 18.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГород Екатеринбург
Город Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Две школы эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщения о "минировании", рассказали РИА Новости в департаменте образования города.
"Сегодня пришли анонимные сообщения на почты школ №1 и №80 о "минировании" этих общеобразовательных организаций. В настоящее время компетентные органы уже проводят проверку этих школ, дети и сотрудники эвакуированы", - сказали в департаменте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 10:50
В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
Так как школа №80 находится на реконструкции и ее ученики обучаются на базе школы №72, то была эвакуирована и школа №72, добавила собеседница агентства.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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