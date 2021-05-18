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В Домодедово самолет Air Moldova получил повреждения при посадке
В Домодедово самолет Air Moldova получил повреждения при посадке - РИА Новости, 18.05.2021
В Домодедово самолет Air Moldova получил повреждения при посадке
После посадки самолета Air Moldova Кишинев-Москва в аэропорту "Домодедово" были обнаружены повреждения его фюзеляжа в хвостовой части, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:09
2021-05-18T15:06
домодедово (аэропорт)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После посадки самолета Air Moldova Кишинев-Москва в аэропорту "Домодедово" были обнаружены повреждения его фюзеляжа в хвостовой части, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.Глава пресс-службы Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика ранее во вторник сообщила РИА Новости, что самолет молдавской компании Air Moldova получил повреждения в результате посадки в аэропорту в Москве, никто из пассажиров не пострадал.В пресс-службе московского аэропорта уточнили подробности инцидента: "Шестнадцатого мая самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший по маршруту Кишинев - Москва, при заходе на посадку ушел на второй круг по решению командира воздушного судна. После этого борт приземлился в штатном режиме. Данное событие не привело к изменениям в расписании полетов". "Организована доследственная проверка в связи с обнаружением повреждений воздушного судна, прибывшего в столичный аэропорт "Домодедово" из Республики Молдова. По предварительным данным, сегодня после посадки воздушного судна, следовавшего рейсом Кишинёв-Москва, обнаружены повреждения хвостовой части самолёта", - собщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Информация о происшествии с молдавским самолетом была опубликована в Сети. Сообщалось, что летевший из Кишинева в Москву борт 9U171 из-за сильного ветра не смог с первой попытки приземлиться. Со второго захода самолет совершил жесткую посадку и получил повреждения хвостовой части.
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домодедово (аэропорт), москва, происшествия

В Домодедово самолет Air Moldova получил повреждения при посадке

12:09 18.05.2021 (обновлено: 15:06 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевВзлетно-посадочная полоса аэропорта "Толмачево"
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Толмачево - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После посадки самолета Air Moldova Кишинев-Москва в аэропорту "Домодедово" были обнаружены повреждения его фюзеляжа в хвостовой части, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
Глава пресс-службы Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика ранее во вторник сообщила РИА Новости, что самолет молдавской компании Air Moldova получил повреждения в результате посадки в аэропорту в Москве, никто из пассажиров не пострадал.
"После посадки самолета Air Moldova в "Домодедово" были обнаружены повреждения фюзеляжа в хвостовой части: царапины, вмятины, отслоения обшивки", - сказал источник.
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В пресс-службе московского аэропорта уточнили подробности инцидента: "Шестнадцатого мая самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший по маршруту Кишинев - Москва, при заходе на посадку ушел на второй круг по решению командира воздушного судна. После этого борт приземлился в штатном режиме. Данное событие не привело к изменениям в расписании полетов".
"Организована доследственная проверка в связи с обнаружением повреждений воздушного судна, прибывшего в столичный аэропорт "Домодедово" из Республики Молдова. По предварительным данным, сегодня после посадки воздушного судна, следовавшего рейсом Кишинёв-Москва, обнаружены повреждения хвостовой части самолёта", - собщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Информация о происшествии с молдавским самолетом была опубликована в Сети. Сообщалось, что летевший из Кишинева в Москву борт 9U171 из-за сильного ветра не смог с первой попытки приземлиться. Со второго захода самолет совершил жесткую посадку и получил повреждения хвостовой части.
 
Домодедово (аэропорт)МоскваПроисшествия
 
 
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