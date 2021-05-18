https://ria.ru/20210518/sadpamyati-1732787430.html

Онлайн-конференция, посвященная акции "Сад Памяти"

Онлайн-конференция, посвященная акции "Сад Памяти" - РИА Новости, 18.05.2021

Онлайн-конференция, посвященная акции "Сад Памяти"

20 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная предварительным итогам и новому формату акции "Сад Памяти".

2021-05-18T12:52

2021-05-18T12:52

2021-05-18T17:25

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра природных ресурсов Российской Федерации Сергей АНОПРИЕНКО;- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь КАСТЮКЕВИЧ;- старший вице-президент ПАО Сбербанк по ESG Татьяна ЗАВЬЯЛОВА;- вице-президент "Русской медной компании" Дмитрий ГОВОРОВ;- экоблогер, амбассадор #СадПамятиВшколе Матвей АНИСКИН;- волонтеры Молодежки ОНФ, корпоративные волонтеры акции "Сад памяти", потомки тыловиков, представители рабочих династий.Международная акция "Сад Памяти" 2021 года близится к завершению. В России и за рубежом высажено почти 25 миллионов деревьев, до финала остается чуть больше месяца. К масштабной поддержке акции готовятся тысячи школ. Первые мероприятия в формате #СадПамятиВшколе проходят в ряде регионов, однако основные придутся на Последний звонок и главный день – 25 мая. Выпускники и другие учащиеся высадят деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Формат имеет особое значение в связи с 80-летием с начала Великой Отечественной войны. Он был инициирован 11-летним школьником из Башкирии Матвеем Анискиным и поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным.В акцию 2021 года также включаются корпоративные команды. В их числе партнеры "Сада Памяти" – Сбер и "Русская медная компания". Являясь одной из крупнейших организаций России и СНГ, Сбер активно включается в экологическую повестку и значимые социальные инициативы в рамках своей ESG-стратегии. Сотрудники и волонтеры Сбера поддерживают акцию по всей стране. Особое значение поддержка акции имеет и для "Русской медной компании", среди предприятий которой немало тех, кто работал во время Великой Отечественной войны. На акцию выходят потомки тыловиков – продолжатели рабочих династий.Участники онлайн-конференции расскажут, как проходит подготовка к мероприятиям в новом формате, кого вспоминают и кем гордятся современные школьники, какова роль в акции этого года корпоративных волонтеров, как попасть на финал акции, который состоится 22 июня в Бресте. О своем опыте участия в акции и неожиданной поддержке школьников со всей страны расскажет автор идеи #СадПамятиВшколе Матвей Анискин. Кроме того, ожидаются включения с мероприятий в Челябинской Воронежской областях, где десятки студентов и юных волонтеров высадят деревья в рамках нацпроекта "Экология" в заповедных сосновых лесах на месте пожаров 2010 года.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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