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Онлайн-конференция, посвященная акции "Сад Памяти"
Онлайн-конференция, посвященная акции "Сад Памяти" - РИА Новости, 18.05.2021
Онлайн-конференция, посвященная акции "Сад Памяти"
20 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная предварительным итогам и новому формату акции "Сад Памяти".
2021-05-18T12:52
2021-05-18T17:25
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра природных ресурсов Российской Федерации Сергей АНОПРИЕНКО;- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь КАСТЮКЕВИЧ;- старший вице-президент ПАО Сбербанк по ESG Татьяна ЗАВЬЯЛОВА;- вице-президент "Русской медной компании" Дмитрий ГОВОРОВ;- экоблогер, амбассадор #СадПамятиВшколе Матвей АНИСКИН;- волонтеры Молодежки ОНФ, корпоративные волонтеры акции "Сад памяти", потомки тыловиков, представители рабочих династий.Международная акция "Сад Памяти" 2021 года близится к завершению. В России и за рубежом высажено почти 25 миллионов деревьев, до финала остается чуть больше месяца. К масштабной поддержке акции готовятся тысячи школ. Первые мероприятия в формате #СадПамятиВшколе проходят в ряде регионов, однако основные придутся на Последний звонок и главный день – 25 мая. Выпускники и другие учащиеся высадят деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Формат имеет особое значение в связи с 80-летием с начала Великой Отечественной войны. Он был инициирован 11-летним школьником из Башкирии Матвеем Анискиным и поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным.В акцию 2021 года также включаются корпоративные команды. В их числе партнеры "Сада Памяти" – Сбер и "Русская медная компания". Являясь одной из крупнейших организаций России и СНГ, Сбер активно включается в экологическую повестку и значимые социальные инициативы в рамках своей ESG-стратегии. Сотрудники и волонтеры Сбера поддерживают акцию по всей стране. Особое значение поддержка акции имеет и для "Русской медной компании", среди предприятий которой немало тех, кто работал во время Великой Отечественной войны. На акцию выходят потомки тыловиков – продолжатели рабочих династий.Участники онлайн-конференции расскажут, как проходит подготовка к мероприятиям в новом формате, кого вспоминают и кем гордятся современные школьники, какова роль в акции этого года корпоративных волонтеров, как попасть на финал акции, который состоится 22 июня в Бресте. О своем опыте участия в акции и неожиданной поддержке школьников со всей страны расскажет автор идеи #СадПамятиВшколе Матвей Анискин. Кроме того, ожидаются включения с мероприятий в Челябинской Воронежской областях, где десятки студентов и юных волонтеров высадят деревья в рамках нацпроекта "Экология" в заповедных сосновых лесах на месте пожаров 2010 года.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, посвященная акции "Сад Памяти"

12:52 18.05.2021 (обновлено: 17:25 18.05.2021)
 
Читать ria.ru в
20 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная предварительным итогам и новому формату акции "Сад Памяти".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра природных ресурсов Российской Федерации Сергей АНОПРИЕНКО;
- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель руководителя Исполкома ОНФ Игорь КАСТЮКЕВИЧ;
- старший вице-президент ПАО Сбербанк по ESG Татьяна ЗАВЬЯЛОВА;
- вице-президент "Русской медной компании" Дмитрий ГОВОРОВ;
- экоблогер, амбассадор #СадПамятиВшколе Матвей АНИСКИН;
- волонтеры Молодежки ОНФ, корпоративные волонтеры акции "Сад памяти", потомки тыловиков, представители рабочих династий.

Международная акция "Сад Памяти" 2021 года близится к завершению. В России и за рубежом высажено почти 25 миллионов деревьев, до финала остается чуть больше месяца. К масштабной поддержке акции готовятся тысячи школ. Первые мероприятия в формате #СадПамятиВшколе проходят в ряде регионов, однако основные придутся на Последний звонок и главный день – 25 мая. Выпускники и другие учащиеся высадят деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Формат имеет особое значение в связи с 80-летием с начала Великой Отечественной войны. Он был инициирован 11-летним школьником из Башкирии Матвеем Анискиным и поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным.
В акцию 2021 года также включаются корпоративные команды. В их числе партнеры "Сада Памяти" – Сбер и "Русская медная компания". Являясь одной из крупнейших организаций России и СНГ, Сбер активно включается в экологическую повестку и значимые социальные инициативы в рамках своей ESG-стратегии. Сотрудники и волонтеры Сбера поддерживают акцию по всей стране. Особое значение поддержка акции имеет и для "Русской медной компании", среди предприятий которой немало тех, кто работал во время Великой Отечественной войны. На акцию выходят потомки тыловиков – продолжатели рабочих династий.

Участники онлайн-конференции расскажут, как проходит подготовка к мероприятиям в новом формате, кого вспоминают и кем гордятся современные школьники, какова роль в акции этого года корпоративных волонтеров, как попасть на финал акции, который состоится 22 июня в Бресте. О своем опыте участия в акции и неожиданной поддержке школьников со всей страны расскажет автор идеи #СадПамятиВшколе Матвей Анискин. Кроме того, ожидаются включения с мероприятий в Челябинской Воронежской областях, где десятки студентов и юных волонтеров высадят деревья в рамках нацпроекта "Экология" в заповедных сосновых лесах на месте пожаров 2010 года.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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