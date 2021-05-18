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Волгоградские власти предложили полностью реконструировать Мамаев курган
Волгоградские власти предложили полностью реконструировать Мамаев курган
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил ветеранские организации поддержать предложение региона по полной реконструкции федерального... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:03
2021-05-18T12:03
россия
ольга любимова
музей "сталинградская битва"
андрей бочаров
волгоград
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил ветеранские организации поддержать предложение региона по полной реконструкции федерального мемориального комплекса на Мамаевом кургане и приурочить работы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в администрации региона.По информации ведомства, в Волгограде во вторник состоялось торжественное открытие всероссийского форума ветеранских организаций, в котором принимают участие около полутора тысяч человек из 65 регионов страны, как в очном , так и онлайн-формате. Церемония открытия в музее "Сталинградская битва" началась с минуты молчания по погибшим в годы Великой Отечественной войны."Обращаюсь к вам, руководителям ветеранского сообщества России: предлагаю участникам Первого Всероссийского Форума ветеранов объединить усилия ветеранского сообщества России, Оргкомитета "Победа" и поддержать предложение Волгоградской области, Волгоградского областного Совета ветеранов по проведению масштабной реконструкции мемориального комплекса на Мамаевом кургане и в целом "Музея-заповедника "Сталинградская битва" – одного из наиболее знаковых памятников великой истории нашей страны, символов Великой Победы, который по праву является достоянием всей России, всего мира. И приурочить завершение этих масштабных исторических работ к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Прошу вас поддержать это предложение и включить в итоговую резолюцию Форума", - цитирует в сообщении ведомство слова Бочарова во время открытия форума.Отмечается, что участники форума поддержали предложение губернатора.По информации администрации, форум продлится до 20 мая, участники обсудят вопросы патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов и другое. Также, по данным ведомства, в четверг состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областной организацией ветеранов и другими региональными ветеранскими сообществами.Монумент "Родина-мать зовет!" - центральная композиция мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане - был отреставрирован к 75-летию Победы. В июне 2020 года в Волгограде состоялось торжественное открытие. Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что это первая масштабная реставрация со времени строительства статуи: в частности, было устранено 11 километров трещин, обновлены проржавевшие тросы (из 117 тросов проржавели 99).Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" – уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина - мать зовет!", ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
https://realty.ria.ru/20210518/pamyatnik-1732766378.html
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россия, ольга любимова, музей "сталинградская битва", андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, общество

Волгоградские власти предложили полностью реконструировать Мамаев курган

12:03 18.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповГлавный объект мемориального комплекса "Мамаев курган" в Волгограде - монумент "Родина-мать зовет!"
Главный объект мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде - монумент Родина-мать зовет! - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВОЛГОГРАД, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил ветеранские организации поддержать предложение региона по полной реконструкции федерального мемориального комплекса на Мамаевом кургане и приурочить работы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в администрации региона.
По информации ведомства, в Волгограде во вторник состоялось торжественное открытие всероссийского форума ветеранских организаций, в котором принимают участие около полутора тысяч человек из 65 регионов страны, как в очном , так и онлайн-формате. Церемония открытия в музее "Сталинградская битва" началась с минуты молчания по погибшим в годы Великой Отечественной войны.
"Обращаюсь к вам, руководителям ветеранского сообщества России: предлагаю участникам Первого Всероссийского Форума ветеранов объединить усилия ветеранского сообщества России, Оргкомитета "Победа" и поддержать предложение Волгоградской области, Волгоградского областного Совета ветеранов по проведению масштабной реконструкции мемориального комплекса на Мамаевом кургане и в целом "Музея-заповедника "Сталинградская битва" – одного из наиболее знаковых памятников великой истории нашей страны, символов Великой Победы, который по праву является достоянием всей России, всего мира. И приурочить завершение этих масштабных исторических работ к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Прошу вас поддержать это предложение и включить в итоговую резолюцию Форума", - цитирует в сообщении ведомство слова Бочарова во время открытия форума.
Отмечается, что участники форума поддержали предложение губернатора.
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По информации администрации, форум продлится до 20 мая, участники обсудят вопросы патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов и другое. Также, по данным ведомства, в четверг состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областной организацией ветеранов и другими региональными ветеранскими сообществами.
Монумент "Родина-мать зовет!" - центральная композиция мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане - был отреставрирован к 75-летию Победы. В июне 2020 года в Волгограде состоялось торжественное открытие. Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что это первая масштабная реставрация со времени строительства статуи: в частности, было устранено 11 километров трещин, обновлены проржавевшие тросы (из 117 тросов проржавели 99).
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Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" – уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура " Родина - мать зовет!", ее открытие состоялось в 1967 году. Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом, она видна на десятки километров. Высота монумента - 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
 
РоссияОльга ЛюбимоваМузей "Сталинградская битва"Андрей БочаровВолгоградВолгоградская областьОбщество
 
 
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