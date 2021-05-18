https://ria.ru/20210518/razvedka-1732811902.html

В Белоруссии рассказали о разведывательных действиях Польши у границы

В Белоруссии рассказали о разведывательных действиях Польши у границы - РИА Новости, 18.05.2021

В Белоруссии рассказали о разведывательных действиях Польши у границы

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в Польше подразделения спецназначения занимались изучением подходов к... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:51

2021-05-18T14:51

2021-05-18T15:31

польша

белоруссия

брест

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в Польше подразделения спецназначения занимались изучением подходов к границе в направлении Бреста."Та интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывает определенные военные риски. Не только в глубине сопредельных стран, но и вблизи границ Беларуси", - приводит слова госсекретаря Совбеза агентство Белта во вторник.По его словам, на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, ее прохода. "Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства", - отметил Вольфович.Он подчеркнул, что "только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси".Госсекретарь Совбеза Белоруссии также обратил внимание на то, что численность сил первоочередного задействования НАТО на территории соседних с Белоруссией государств (Польши, Латвии, Литвы) за последние пять лет увеличилась с 25 тысяч до 40 тысяч человек.По его словам, время, в течение которого могут быть применены эти силы, порядка 6 часов и даже меньше, учитывая батальонную тактическую группу, которая находится в Литве, на территории военного полигона Пабраде в 15 километрах от государственной границы с Белоруссией. Кроме того, до 10 боевых самолетов находятся в постоянной готовности к вылету и применению, добавил госсекретарь.

https://ria.ru/20210516/granitsy-1732513245.html

https://ria.ru/20201206/nato-1587934398.html

польша

белоруссия

брест

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польша, белоруссия, брест, в мире