Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/razvedka-1732811902.html
В Белоруссии рассказали о разведывательных действиях Польши у границы
В Белоруссии рассказали о разведывательных действиях Польши у границы - РИА Новости, 18.05.2021
В Белоруссии рассказали о разведывательных действиях Польши у границы
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в Польше подразделения спецназначения занимались изучением подходов к... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:51
2021-05-18T15:31
польша
белоруссия
брест
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/116082/89/1160828908_0:192:2001:1317_1920x0_80_0_0_b0eb16618ca33abcfbbfd34fecd6168d.jpg
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в Польше подразделения спецназначения занимались изучением подходов к границе в направлении Бреста."Та интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывает определенные военные риски. Не только в глубине сопредельных стран, но и вблизи границ Беларуси", - приводит слова госсекретаря Совбеза агентство Белта во вторник.По его словам, на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, ее прохода. "Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства", - отметил Вольфович.Он подчеркнул, что "только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси".Госсекретарь Совбеза Белоруссии также обратил внимание на то, что численность сил первоочередного задействования НАТО на территории соседних с Белоруссией государств (Польши, Латвии, Литвы) за последние пять лет увеличилась с 25 тысяч до 40 тысяч человек.По его словам, время, в течение которого могут быть применены эти силы, порядка 6 часов и даже меньше, учитывая батальонную тактическую группу, которая находится в Литве, на территории военного полигона Пабраде в 15 километрах от государственной границы с Белоруссией. Кроме того, до 10 боевых самолетов находятся в постоянной готовности к вылету и применению, добавил госсекретарь.
https://ria.ru/20210516/granitsy-1732513245.html
https://ria.ru/20201206/nato-1587934398.html
польша
белоруссия
брест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/116082/89/1160828908_79:0:1840:1321_1920x0_80_0_0_1f636e62cc05644f270f40becd34e55e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, белоруссия, брест, в мире

В Белоруссии рассказали о разведывательных действиях Польши у границы

14:51 18.05.2021 (обновлено: 15:31 18.05.2021)
 
© AP Photo / Czarek SokolowskiПограничник на границе между Белоруссией и Польшей
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в Польше подразделения спецназначения занимались изучением подходов к границе в направлении Бреста.
"Та интенсивность и количество мероприятий, учений, которые проходят на территории сопредельных стран, вызывает определенные военные риски. Не только в глубине сопредельных стран, но и вблизи границ Беларуси", - приводит слова госсекретаря Совбеза агентство Белта во вторник.
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 12:50
В Белоруссии заявили о совершенствовании инфраструктуры НАТО у ее границ
По его словам, на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, ее прохода. "Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства", - отметил Вольфович.
Он подчеркнул, что "только за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси".
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря 2020, 21:41
В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе
Госсекретарь Совбеза Белоруссии также обратил внимание на то, что численность сил первоочередного задействования НАТО на территории соседних с Белоруссией государств (Польши, Латвии, Литвы) за последние пять лет увеличилась с 25 тысяч до 40 тысяч человек.
По его словам, время, в течение которого могут быть применены эти силы, порядка 6 часов и даже меньше, учитывая батальонную тактическую группу, которая находится в Литве, на территории военного полигона Пабраде в 15 километрах от государственной границы с Белоруссией. Кроме того, до 10 боевых самолетов находятся в постоянной готовности к вылету и применению, добавил госсекретарь.
 
ПольшаБелоруссияБрестВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния