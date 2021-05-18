https://ria.ru/20210518/puteshestviya-1732836266.html

Эксперты в конце мая ожидают информации о возобновлении полетов в Турцию

Эксперты в конце мая ожидают информации о возобновлении полетов в Турцию - РИА Новости, 18.05.2021

Эксперты в конце мая ожидают информации о возобновлении полетов в Турцию

Ассоциация туроператоров (АТОР) ожидает информации о возможности возобновления полетов в Турцию в конце мая, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:48

2021-05-18T20:48

2021-05-18T20:48

туризм

куда можно лететь

отдых на море

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россия

туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) ожидает информации о возможности возобновления полетов в Турцию в конце мая, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."По Турции ведутся переговоры, оттуда приезжала делегация. По нашей информации, на этой неделе станет известно, когда отправится российская инспекционная делегация в Турцию для того, чтобы удостовериться в уровне безопасности отдыха для наших граждан, – сказала Ломидзе. – И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с ней".Говоря о других популярных направлениях отдыха и возможных планах их открытия, глава ассоциации отметила, что сейчас в Болгарию, Черногорию и Хорватию летают грузо-пассажирские рейсы. Туристы в некоторые из этих стран добираются с пересадками – как правило, через Ригу, Варшаву и Сербию. По прежнему закрыта для туристов из РФ Португалия, кроме Мадейры."Что касается Испании и Италии, то там начался серьезный процесс по снятию ограничений, допуска иностранных граждан, но пока это не касается россиян. Хотя испанский визовый центр начал принимать документы на оформление виз. Заявления итальянской стороны возрождают надежду, что, возможно, Италия в течение этого летнего сезона откроется", – добавила Ломидзе.Она также отметила, что только обеспеченные туристы из РФ имеют возможность добираться до европейских стран после того, как там снимают экономические ограничения. Это касается не только Италии и Испании, но и Германии и даже частично Великобритании."Когда в стране снимаются ограничения и она готова к приему иностранных граждан, может даже не туристов, то у ограниченного круга потребителей есть возможность туда добраться. Но мы не можем это называть возобновлением туристического сообщения и развитием туристических отношений. Пока потока путешественников в европейские страны нет и сроки его возобновления на данный момент не ясны", – заключила исполнительный директор АТОР.

https://ria.ru/20210514/gretsiya-1732298760.html

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