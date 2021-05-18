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Эксперт прокомментировал "проклятия" Эрдогана в адрес Австрии
Эксперт прокомментировал "проклятия" Эрдогана в адрес Австрии - РИА Новости, 18.05.2021
Эксперт прокомментировал "проклятия" Эрдогана в адрес Австрии
Президент Турции Тайип Эрдоган, заявивший, что проклинает австрийское правительство из-за его позиции по палестинской проблеме, вряд ли пойдет на дальнейшую... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:58
2021-05-18T15:58
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
турция
австрия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, заявивший, что проклинает австрийское правительство из-за его позиции по палестинской проблеме, вряд ли пойдет на дальнейшую эскалацию из-за опасений за турецкие экономические интересы в Евросоюзе, полагает бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро.При этом эксперт не исключил, что стороны могут обменяться такими мерами как временный отзыв посла для консультаций. "Отзыв посла является традиционным дипломатическим жестом, который не означает, что ситуация вышла из-под контроля", - добавил он.Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил ранее, что проклинает австрийское правительство после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.Как сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Австрии, после этих высказываний Эрдогана турецкий посол в первой половине вторника был вызван в МИД, где ему донесли позицию Австрии.Комментируя "проклятие" турецкого президента глава МИД Австрии Александер Шалленберг отметил, что "с пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке", а Турции, по его мнению, следует внести вклад в деэскалацию ситуации.Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг в минувшую пятницу подняли на крыше федерального ведомства в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.Эрдоган ранее выступал с резким осуждением действий Израиля на палестинских территориях, жертвами которых за последние дни более 200 палестинцев, в том числе более 60 детей. Они погибли в результате обстрелов Газы израильскими военными, а также действий израильских силовиков на Западном берегу реки Иордан.По последней информации, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли 10 человек, около 50 получили ранения.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, турция, австрия, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эксперт прокомментировал "проклятия" Эрдогана в адрес Австрии

15:58 18.05.2021
 
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, заявивший, что проклинает австрийское правительство из-за его позиции по палестинской проблеме, вряд ли пойдет на дальнейшую эскалацию из-за опасений за турецкие экономические интересы в Евросоюзе, полагает бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро.
"Я не думаю, что Эрдоган стремится как-то наказать Австрию… Речь идет просто об очередном пиар-ходе", - сказал эксперт РИА Новости. По его словам, Эрдоган понимает, что Турция уже сталкивается со многими экономическими проблемами, поэтому не хочет создавать дополнительные трудности для турецких компаний в Европе, которая является главным экспортным рынком.
При этом эксперт не исключил, что стороны могут обменяться такими мерами как временный отзыв посла для консультаций. "Отзыв посла является традиционным дипломатическим жестом, который не означает, что ситуация вышла из-под контроля", - добавил он.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил ранее, что проклинает австрийское правительство после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.
Как сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Австрии, после этих высказываний Эрдогана турецкий посол в первой половине вторника был вызван в МИД, где ему донесли позицию Австрии.
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Комментируя "проклятие" турецкого президента глава МИД Австрии Александер Шалленберг отметил, что "с пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке", а Турции, по его мнению, следует внести вклад в деэскалацию ситуации.
Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг в минувшую пятницу подняли на крыше федерального ведомства в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.
Эрдоган ранее выступал с резким осуждением действий Израиля на палестинских территориях, жертвами которых за последние дни более 200 палестинцев, в том числе более 60 детей. Они погибли в результате обстрелов Газы израильскими военными, а также действий израильских силовиков на Западном берегу реки Иордан.
По последней информации, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли 10 человек, около 50 получили ранения.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуТурцияАвстрияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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