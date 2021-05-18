https://ria.ru/20210518/prichina-1732773517.html

В СК назвали возможные причины крушения вертолета под Архангельском

В СК назвали возможные причины крушения вертолета под Архангельском

Среди причин крушения вертолета, произошедшего в понедельник в Архангельской области, рассматриваются ошибка пилотирования и технеисправность воздушного судна,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:51

2021-05-18T11:51

2021-05-18T11:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

архангельская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Среди причин крушения вертолета, произошедшего в понедельник в Архангельской области, рассматриваются ошибка пилотирования и технеисправность воздушного судна, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.В понедельник вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, один пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека). Сообщение о падении в 1,5 километрах от берега острова Мудьюг вертолета Robinson, вылетевшего из аэропорта "Васьково" Архангельской области, поступило в 21.25."В настоящее время следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий. Рассматривается несколько версий произошедшего, таких как ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210509/vertolet-1731530447.html

россия

архангельская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, происшествия