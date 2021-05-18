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В СК назвали возможные причины крушения вертолета под Архангельском
В СК назвали возможные причины крушения вертолета под Архангельском
Среди причин крушения вертолета, произошедшего в понедельник в Архангельской области, рассматриваются ошибка пилотирования и технеисправность воздушного судна,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:51
2021-05-18T11:51
2021-05-18T11:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Среди причин крушения вертолета, произошедшего в понедельник в Архангельской области, рассматриваются ошибка пилотирования и технеисправность воздушного судна, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.В понедельник вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, один пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека). Сообщение о падении в 1,5 километрах от берега острова Мудьюг вертолета Robinson, вылетевшего из аэропорта "Васьково" Архангельской области, поступило в 21.25."В настоящее время следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий. Рассматривается несколько версий произошедшего, таких как ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210509/vertolet-1731530447.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, происшествия
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Среди причин крушения вертолета, произошедшего в понедельник в Архангельской области
, рассматриваются ошибка пилотирования и технеисправность воздушного судна, сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ
.
В понедельник вертолет Robinson упал в Архангельской области, один человек погиб, двое пострадали, один пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека). Сообщение о падении в 1,5 километрах от берега острова Мудьюг вертолета Robinson, вылетевшего из аэропорта "Васьково" Архангельской области, поступило в 21.25.
"В настоящее время следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий. Рассматривается несколько версий произошедшего, таких как ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.