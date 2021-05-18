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Двое пожарных пострадали при тушении лесов в Тюменской области
Двое пожарных пострадали при тушении лесов в Тюменской области - РИА Новости, 18.05.2021
Двое пожарных пострадали при тушении лесов в Тюменской области
Двое пожарных получили ожоги различной степени тяжести при тушении горящих лесов в Тюменской области, сообщает Минприроды. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:20
2021-05-18T12:20
2021-05-18T21:51
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
тюменская область
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Двое пожарных получили ожоги различной степени тяжести при тушении горящих лесов в Тюменской области, сообщает Минприроды."Накануне при тушении пожаров в лесах Тюмени пострадали двое огнеборцев. Оба живы и доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Рослесхоз заверил, что окажет им всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в Тюменской области зафиксировано 20 возгораний на общей площади 22 310 гектаров.Как ранее уточнили в Росгидромете, в Тюменской области сохраняется аномально жаркая погода, температура на 10-12 градусов выше нормы, без осадков.
тюменская область
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РИА Новости
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Лес в Тюменской области охвачен огнем
Очевидцы публикуют видео лесных пожаров в Тюменской области.
МЧС наращивает группировку сил для тушения. По решению главы ведомства Евгения Зиничева в регион прибудут дополнительно 230 спасателей и 30 единиц техники.
2021-05-18T12:20
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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень"
Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов.
2021-05-18T12:20
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видео, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), тюменская область, тюмень, происшествия