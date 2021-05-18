https://ria.ru/20210518/pozharnye-1732780264.html

Двое пожарных пострадали при тушении лесов в Тюменской области

Двое пожарных пострадали при тушении лесов в Тюменской области - РИА Новости, 18.05.2021

Двое пожарных пострадали при тушении лесов в Тюменской области

Двое пожарных получили ожоги различной степени тяжести при тушении горящих лесов в Тюменской области, сообщает Минприроды. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:20

2021-05-18T12:20

2021-05-18T21:51

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

тюменская область

тюмень

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732872640_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0339462962955b5f9c91fe066137cca0.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Двое пожарных получили ожоги различной степени тяжести при тушении горящих лесов в Тюменской области, сообщает Минприроды."Накануне при тушении пожаров в лесах Тюмени пострадали двое огнеборцев. Оба живы и доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Рослесхоз заверил, что окажет им всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в Тюменской области зафиксировано 20 возгораний на общей площади 22 310 гектаров.Как ранее уточнили в Росгидромете, в Тюменской области сохраняется аномально жаркая погода, температура на 10-12 градусов выше нормы, без осадков.

тюменская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лес в Тюменской области охвачен огнем Очевидцы публикуют видео лесных пожаров в Тюменской области. МЧС наращивает группировку сил для тушения. По решению главы ведомства Евгения Зиничева в регион прибудут дополнительно 230 спасателей и 30 единиц техники. 2021-05-18T12:20 true PT0M51S

Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень" Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов. 2021-05-18T12:20 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), тюменская область, тюмень, происшествия