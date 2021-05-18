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В Краснодаре загорелся цех по ремонту кондиционеров
В Краснодаре загорелся цех по ремонту кондиционеров - РИА Новости, 18.05.2021
В Краснодаре загорелся цех по ремонту кондиционеров
Кровля цеха по ремонту сплит-систем загорелась на площади около 300 квадратных метров в Краснодаре, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:23
2021-05-18T15:23
2021-05-18T15:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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краснодар
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кровля цеха по ремонту сплит-систем загорелась на площади около 300 квадратных метров в Краснодаре, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, общая площадь пожара составляет 280 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и информация о пострадавших уточняются.Пожар в цехе по ремонту сплит-систем в Краснодаре ликвидирован на 280 квадратных метрах, позже сообщил ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В 12.59 локализация пожара на площади 280 метров квадратных. В 14.35 полная ликвидация пожара", - сообщает региональный главк МЧС.
https://ria.ru/20210429/pozhar-1730494293.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, краснодар, происшествия