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В МИД ответили на вопрос о возвращении российского посла в США
В МИД ответили на вопрос о возвращении российского посла в США - РИА Новости, 18.05.2021
В МИД ответили на вопрос о возвращении российского посла в США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон заявил, что не готов прогнозировать даже примерные сроки. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:48
2021-05-18T11:48
россия
арктический совет
сергей рябков
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон заявил, что не готов прогнозировать даже примерные сроки."Посол Антонов продолжает контакты и в государственных структурах, и в общественно-политических кругах. Это работа требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте. Я по-прежнему не готов прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон", - сказал Рябков в интервью РБК.Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли ранее в Кремле.Рябков отметил, что Антонов не будет участвовать во встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике, он останется в Москве."После разговора глав внешнеполитических ведомств, возможно, появятся какие-то дополнительные аспекты, где позиция США будет проясняться. Хочется надеяться, что эта позиция будет содержать позитивные элементы. В таком случае это тоже станет частью консультаций Антонова в наших госструктурах", - указал он.
https://ria.ru/20210518/otnosheniya-1732757066.html
https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732647191.html
россия
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сша
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россия, арктический совет, сергей рябков, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

В МИД ответили на вопрос о возвращении российского посла в США

11:48 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон заявил, что не готов прогнозировать даже примерные сроки.
"Посол Антонов продолжает контакты и в государственных структурах, и в общественно-политических кругах. Это работа требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте. Я по-прежнему не готов прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон", - сказал Рябков в интервью РБК.
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Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".
Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли ранее в Кремле.
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Рябков отметил, что Антонов не будет участвовать во встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике, он останется в Москве.
"После разговора глав внешнеполитических ведомств, возможно, появятся какие-то дополнительные аспекты, где позиция США будет проясняться. Хочется надеяться, что эта позиция будет содержать позитивные элементы. В таком случае это тоже станет частью консультаций Антонова в наших госструктурах", - указал он.
 
РоссияАрктический советСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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