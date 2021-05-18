https://ria.ru/20210518/posol-1732772975.html

В МИД ответили на вопрос о возвращении российского посла в США

В МИД ответили на вопрос о возвращении российского посла в США - РИА Новости, 18.05.2021

В МИД ответили на вопрос о возвращении российского посла в США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон заявил, что не готов прогнозировать даже примерные сроки. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:48

2021-05-18T11:48

2021-05-18T11:48

россия

арктический совет

сергей рябков

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон заявил, что не готов прогнозировать даже примерные сроки."Посол Антонов продолжает контакты и в государственных структурах, и в общественно-политических кругах. Это работа требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте. Я по-прежнему не готов прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон", - сказал Рябков в интервью РБК.Антонов в марте был приглашен в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".Время возвращения посла РФ в Вашингтон будет зависеть от главы государства, заявляли ранее в Кремле.Рябков отметил, что Антонов не будет участвовать во встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике, он останется в Москве."После разговора глав внешнеполитических ведомств, возможно, появятся какие-то дополнительные аспекты, где позиция США будет проясняться. Хочется надеяться, что эта позиция будет содержать позитивные элементы. В таком случае это тоже станет частью консультаций Антонова в наших госструктурах", - указал он.

https://ria.ru/20210518/otnosheniya-1732757066.html

https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732647191.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктический совет, сергей рябков, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире