https://ria.ru/20210518/politsiya-1732818943.html
Томская полиция ищет мужчину, ударившего женщину кирпичом
Томская полиция ищет мужчину, ударившего женщину кирпичом - РИА Новости, 18.05.2021
Томская полиция ищет мужчину, ударившего женщину кирпичом
Полицейские в Томске разыскивают мужчину, который в сентябре 2020 года напал на женщину на улице и два раза ударил по голове кирпичом, сообщает УМВД по Томской... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:25
2021-05-18T15:25
2021-05-18T18:15
россия
кировский район
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Полицейские в Томске разыскивают мужчину, который в сентябре 2020 года напал на женщину на улице и два раза ударил по голове кирпичом, сообщает УМВД по Томской области.По данным полиции, 12 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение от местной жительницы. Женщина пояснила полицейским, что на улице к ней подбежал мужчина и нанес два удара в область головы кирпичом, в результате чего причинил ей "физическую боль и телесные повреждения". УМВД также опубликовало видео момента нападения."По данному факту дознавателями ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - говорится в сообщении.Обладающих какой-либо информацией, способной помочь в установлении личности и местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.Со слов пострадавшей, мужчина - славянской внешности, ростом около 180 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, на лице была медицинская маска, а из-под капюшона виднелась челка светлых волос.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ubiystvo-1731909775.html
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Мужчина ударил женщину кирпичом по голове
Полиция в Томске разыскивает мужчину, который в сентябре 2020 года напал на женщину на улице и два раза ударил по голове кирпичом. Женщина пояснила полицейским, что на улице к ней подбежал мужчина и нанес два удара в область головы, в результате чего причинил ей "физическую боль и телесные повреждения".
2021-05-18T15:25
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