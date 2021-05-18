https://ria.ru/20210518/politsiya-1732818943.html

Томская полиция ищет мужчину, ударившего женщину кирпичом

Томская полиция ищет мужчину, ударившего женщину кирпичом - РИА Новости, 18.05.2021

Томская полиция ищет мужчину, ударившего женщину кирпичом

Полицейские в Томске разыскивают мужчину, который в сентябре 2020 года напал на женщину на улице и два раза ударил по голове кирпичом, сообщает УМВД по Томской... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:25

2021-05-18T15:25

2021-05-18T18:15

россия

кировский район

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Полицейские в Томске разыскивают мужчину, который в сентябре 2020 года напал на женщину на улице и два раза ударил по голове кирпичом, сообщает УМВД по Томской области.По данным полиции, 12 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение от местной жительницы. Женщина пояснила полицейским, что на улице к ней подбежал мужчина и нанес два удара в область головы кирпичом, в результате чего причинил ей "физическую боль и телесные повреждения". УМВД также опубликовало видео момента нападения."По данному факту дознавателями ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - говорится в сообщении.Обладающих какой-либо информацией, способной помочь в установлении личности и местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.Со слов пострадавшей, мужчина - славянской внешности, ростом около 180 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, на лице была медицинская маска, а из-под капюшона виднелась челка светлых волос.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ubiystvo-1731909775.html

https://ria.ru/20210517/proverka-1732690184.html

россия

кировский район

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина ударил женщину кирпичом по голове Полиция в Томске разыскивает мужчину, который в сентябре 2020 года напал на женщину на улице и два раза ударил по голове кирпичом. Женщина пояснила полицейским, что на улице к ней подбежал мужчина и нанес два удара в область головы, в результате чего причинил ей "физическую боль и телесные повреждения". 2021-05-18T15:25 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кировский район, томская область, происшествия