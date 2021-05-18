https://ria.ru/20210518/poliklinika-1732827291.html

Отремонтированная поликлиника начала прием пациентов в Чехове

Отремонтированная поликлиника начала прием пациентов в Чехове - РИА Новости, 18.05.2021

Отремонтированная поликлиника начала прием пациентов в Чехове

В Чехове завершается капремонт взрослой поликлиники, где уже начался прием пациентов; во вторник работу медучреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:13

2021-05-18T16:13

2021-05-18T17:25

новости подмосковья

здоровье - общество

андрей воробьев

чехов

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Чехове завершается капремонт взрослой поликлиники, где уже начался прием пациентов; во вторник работу медучреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.Зданию поликлиники 64 года. Капремонт начался в августе 2020 года - заменены перегородки на первом этаже, обновлены инженерные сети, коммуникации, фасад, помещения.Как сообщил главврач поликлиники Олег Шалаев, в здании развернуто отделение медицинской профилактики, которое будет заниматься диспансеризацией взрослого населения, проводятся такие диагностические исследования как маммография, ультразвук, кардиография, эхокардиография, эндоскопия, гастроскопия, колоноскопия, спирография.В пресс-службе добавили, что с 20 апреля в Чехове начала работать еще одна поликлиника – на 500 посещений в смену, которая ранее была перепрофилирована под ковидный госпиталь. Кроме того, в сентябре завершат капремонт бывшего военного госпиталя.

https://ria.ru/20210518/goszakupki-1732812974.html

чехов

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здоровье - общество, андрей воробьев, чехов