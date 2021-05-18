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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210518/poliklinika-1732827291.html
Отремонтированная поликлиника начала прием пациентов в Чехове
Отремонтированная поликлиника начала прием пациентов в Чехове - РИА Новости, 18.05.2021
Отремонтированная поликлиника начала прием пациентов в Чехове
В Чехове завершается капремонт взрослой поликлиники, где уже начался прием пациентов; во вторник работу медучреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:13
2021-05-18T17:25
новости подмосковья
здоровье - общество
андрей воробьев
чехов
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Чехове завершается капремонт взрослой поликлиники, где уже начался прием пациентов; во вторник работу медучреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.Зданию поликлиники 64 года. Капремонт начался в августе 2020 года - заменены перегородки на первом этаже, обновлены инженерные сети, коммуникации, фасад, помещения.Как сообщил главврач поликлиники Олег Шалаев, в здании развернуто отделение медицинской профилактики, которое будет заниматься диспансеризацией взрослого населения, проводятся такие диагностические исследования как маммография, ультразвук, кардиография, эхокардиография, эндоскопия, гастроскопия, колоноскопия, спирография.В пресс-службе добавили, что с 20 апреля в Чехове начала работать еще одна поликлиника – на 500 посещений в смену, которая ранее была перепрофилирована под ковидный госпиталь. Кроме того, в сентябре завершат капремонт бывшего военного госпиталя.
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здоровье - общество, андрей воробьев, чехов

Отремонтированная поликлиника начала прием пациентов в Чехове

16:13 18.05.2021 (обновлено: 17:25 18.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на мероприятии посвященном завершению капремонта взрослой поликлиники в Чехове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на мероприятии посвященном завершению капремонта взрослой поликлиники в Чехове - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Чехове завершается капремонт взрослой поликлиники, где уже начался прием пациентов; во вторник работу медучреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.
Зданию поликлиники 64 года. Капремонт начался в августе 2020 года - заменены перегородки на первом этаже, обновлены инженерные сети, коммуникации, фасад, помещения.

"В Чехове самая большая проблема была – с поликлиникой. Особенно летом, ведь сюда приезжает очень много людей на отдых. Мы открыли эту поликлинику и ремонтируем еще одно медучреждение", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Как сообщил главврач поликлиники Олег Шалаев, в здании развернуто отделение медицинской профилактики, которое будет заниматься диспансеризацией взрослого населения, проводятся такие диагностические исследования как маммография, ультразвук, кардиография, эхокардиография, эндоскопия, гастроскопия, колоноскопия, спирография.
"Данный корпус можно будет назвать клинико-диагностическим центром, который впервые создается в Чехове. Это улучшит качество оказания медпомощи и ее доступность", - сказал он.
В пресс-службе добавили, что с 20 апреля в Чехове начала работать еще одна поликлиника – на 500 посещений в смену, которая ранее была перепрофилирована под ковидный госпиталь. Кроме того, в сентябре завершат капремонт бывшего военного госпиталя.
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