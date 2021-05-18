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Володин отметил важность поддержки семей с детьми
Володин отметил важность поддержки семей с детьми
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин в обеспечение послания президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:19
2021-05-18T09:19
россия
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин в обеспечение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию постараются принять "как можно раньше"."Сегодня на пленарном заседании мы рассмотрим поправки в федеральное законодательство о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Важно сделать все для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года. Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество

Володин отметил важность поддержки семей с детьми

09:19 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин в обеспечение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию постараются принять "как можно раньше".
"Сегодня на пленарном заседании мы рассмотрим поправки в федеральное законодательство о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Важно сделать все для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года. Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
 
 
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