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Володин отметил важность поддержки семей с детьми
Володин отметил важность поддержки семей с детьми
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин в обеспечение послания президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:19
2021-05-18T09:19
2021-05-18T09:19
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госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин в обеспечение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию постараются принять "как можно раньше"."Сегодня на пленарном заседании мы рассмотрим поправки в федеральное законодательство о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Важно сделать все для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года. Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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