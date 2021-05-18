https://ria.ru/20210518/podderzhka-1732745029.html

Володин отметил важность поддержки семей с детьми

Володин отметил важность поддержки семей с детьми

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин в обеспечение послания президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:19

2021-05-18T09:19

2021-05-18T09:19

россия

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин в обеспечение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию постараются принять "как можно раньше"."Сегодня на пленарном заседании мы рассмотрим поправки в федеральное законодательство о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Важно сделать все для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года. Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше", - написал Володин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html

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2021

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россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество