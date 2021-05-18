https://ria.ru/20210518/perezagruzka-1732774581.html

В МИД оценили возможность "перезагрузки 2.0" отношений с США

В МИД оценили возможность "перезагрузки 2.0" отношений с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами заявил, что в настоящий момент речи о... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:56

2021-05-18T11:56

2021-05-18T11:56

россия

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами заявил, что в настоящий момент речи о новой перезагрузке отношений с США не идет."У нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи. Поэтому, если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений", - сказал Рябков в интервью РБК.При этом, по его словам, в Москве видят много сигналов из Вашингтона и слышат правильные слова - о том, как важна предсказуемость и стабильность в отношениях, и необходимости выстраивать прагматический диалог."Все это совпадает с нашим подходом", - добавил дипломат.На этой неделе на полях заседания совета министров иностранных дел Арктического совета в Рейкьявике состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос об организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

https://ria.ru/20210302/perezagruzka-1599630033.html

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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, политика