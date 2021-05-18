В МИД оценили возможность "перезагрузки 2.0" отношений с США
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами заявил, что в настоящий момент речи о новой перезагрузке отношений с США не идет.
"У нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи. Поэтому, если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений", - сказал Рябков в интервью РБК.
При этом, по его словам, в Москве видят много сигналов из Вашингтона и слышат правильные слова - о том, как важна предсказуемость и стабильность в отношениях, и необходимости выстраивать прагматический диалог.
"Все это совпадает с нашим подходом", - добавил дипломат.
На этой неделе на полях заседания совета министров иностранных дел Арктического совета в Рейкьявике состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос об организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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