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В Москве меняется вид регулируемых пешеходных переходов
В Москве меняется вид регулируемых пешеходных переходов
Вид регулируемых пешеходных переходов меняется в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:52
2021-05-18T12:52
2021-05-18T12:52
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центр организации дорожного движения (цодд)
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общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вид регулируемых пешеходных переходов меняется в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице меняется вид регулируемых пешеходных переходов. Решение об отказе от использования желтого цвета при разметке регулируемых пешеходных переходов принято Центром организации дорожного движения (ЦОДД) в 2020 году. Согласно проведенному исследованию, двойная разметка "зебры" снижает качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, что особенно важно для мотоциклистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2020 года в рамках городской программы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий разметка пешеходных переходов при наличии светофоров наносится без заполнения желтым цветом."В этом году городские службы приступили к демаркировке существующих желтых линий. Удаляют желтые полосы разметки с помощью фрез и ручных демаркировщиков. Допускается срезка до 3 миллиметров слоя дорожного покрытия. Это не влияет на безопасность дорожного движения. После демаркировки белые полосы разметки обновляют свежей краской", - говорится в сообщении.Уточняется, что во избежание длительного ограничения движения, работы проводят в основном ночью, когда трафик снижен.
https://ria.ru/20210505/moskva-1731165946.html
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество