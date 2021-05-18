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В Москве меняется вид регулируемых пешеходных переходов
В Москве меняется вид регулируемых пешеходных переходов
Вид регулируемых пешеходных переходов меняется в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:52
2021-05-18T12:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вид регулируемых пешеходных переходов меняется в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице меняется вид регулируемых пешеходных переходов. Решение об отказе от использования желтого цвета при разметке регулируемых пешеходных переходов принято Центром организации дорожного движения (ЦОДД) в 2020 году. Согласно проведенному исследованию, двойная разметка "зебры" снижает качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, что особенно важно для мотоциклистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2020 года в рамках городской программы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий разметка пешеходных переходов при наличии светофоров наносится без заполнения желтым цветом."В этом году городские службы приступили к демаркировке существующих желтых линий. Удаляют желтые полосы разметки с помощью фрез и ручных демаркировщиков. Допускается срезка до 3 миллиметров слоя дорожного покрытия. Это не влияет на безопасность дорожного движения. После демаркировки белые полосы разметки обновляют свежей краской", - говорится в сообщении.Уточняется, что во избежание длительного ограничения движения, работы проводят в основном ночью, когда трафик снижен.
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

В Москве меняется вид регулируемых пешеходных переходов

12:52 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНоводевичья набережная в Москве. Вид на ТЭЦ №12
Новодевичья набережная в Москве. Вид на ТЭЦ №12 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вид регулируемых пешеходных переходов меняется в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице меняется вид регулируемых пешеходных переходов. Решение об отказе от использования желтого цвета при разметке регулируемых пешеходных переходов принято Центром организации дорожного движения (ЦОДД) в 2020 году. Согласно проведенному исследованию, двойная разметка "зебры" снижает качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, что особенно важно для мотоциклистов", - говорится в сообщении.
Девушка с коляской переходит через дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Отмечается, что с 2020 года в рамках городской программы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий разметка пешеходных переходов при наличии светофоров наносится без заполнения желтым цветом.
"В этом году городские службы приступили к демаркировке существующих желтых линий. Удаляют желтые полосы разметки с помощью фрез и ручных демаркировщиков. Допускается срезка до 3 миллиметров слоя дорожного покрытия. Это не влияет на безопасность дорожного движения. После демаркировки белые полосы разметки обновляют свежей краской", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во избежание длительного ограничения движения, работы проводят в основном ночью, когда трафик снижен.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
 
 
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