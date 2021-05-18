https://ria.ru/20210518/perekhod-1732787619.html

В Москве меняется вид регулируемых пешеходных переходов

В Москве меняется вид регулируемых пешеходных переходов

Вид регулируемых пешеходных переходов меняется в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:52

2021-05-18T12:52

2021-05-18T12:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вид регулируемых пешеходных переходов меняется в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице меняется вид регулируемых пешеходных переходов. Решение об отказе от использования желтого цвета при разметке регулируемых пешеходных переходов принято Центром организации дорожного движения (ЦОДД) в 2020 году. Согласно проведенному исследованию, двойная разметка "зебры" снижает качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, что особенно важно для мотоциклистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2020 года в рамках городской программы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий разметка пешеходных переходов при наличии светофоров наносится без заполнения желтым цветом."В этом году городские службы приступили к демаркировке существующих желтых линий. Удаляют желтые полосы разметки с помощью фрез и ручных демаркировщиков. Допускается срезка до 3 миллиметров слоя дорожного покрытия. Это не влияет на безопасность дорожного движения. После демаркировки белые полосы разметки обновляют свежей краской", - говорится в сообщении.Уточняется, что во избежание длительного ограничения движения, работы проводят в основном ночью, когда трафик снижен.

https://ria.ru/20210505/moskva-1731165946.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество