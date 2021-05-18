https://ria.ru/20210518/paratsetamol-1732743859.html

Ученые объяснили, почему нельзя принимать парацетамол после вакцинации

Ученые объяснили, почему нельзя принимать парацетамол после вакцинации - РИА Новости, 18.05.2021

Ученые объяснили, почему нельзя принимать парацетамол после вакцинации

Прием жаропонижающих после вакцинации от COVID-19 может негативно повлиять на формирование антител, пишут "Известия" со ссылкой на исследование специалистов... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:12

2021-05-18T09:12

2021-05-18T11:40

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

университет дьюка

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:135:3456:2079_1920x0_80_0_0_55ff491ac39d8992808666275720fbea.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Прием жаропонижающих после вакцинации от COVID-19 может негативно повлиять на формирование антител, пишут "Известия" со ссылкой на исследование специалистов медицинской школы Университета Дьюка в США.По мнению специалистов, это связано с тем, что такие препараты способны подавлять пути, передающие клеткам определенные сигналы. Так, лабораторный эксперимент показал, что аспирин и ибупрофен могут влиять на деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Но и другие нестероидные противовоспалительные средства могут препятствовать активации защищающих организм Т-клеток и даже приводить к их гибели.Авторы отмечают, что во всех случаях препараты принимались для профилактики, а снижение иммунной реакции происходило только после первичной вакцинации.Исследователи также упоминают опыты вековой давности на кроликах, показавшие, что жаропонижающие оказывают отрицательное воздействие на образование антител против стрептококковых бактерий.Подобные выводы ученые сделали и после эксперимента на людях. Двум группам добровольцев по 15 человек каждая сделали прививки от гриппа, но первая группа при этом принимала противовоспалительный препарат индометацин. Таким образом удалось установить влияние лекарства на иммунный ответ организма при взаимодействии с незнакомыми антигенами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/paratsetomol-1729614396.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет дьюка, сша, общество