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ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 18.05.2021
ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:46
2021-05-18T09:46
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 8.10 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении окраин Донецка. Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

09:46 18.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 8.10 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении окраин Донецка. Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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В ДНР обвинили украинских силовиков в крушении беспилотника ОБСЕ
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
 
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