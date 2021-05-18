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ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 18.05.2021

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:46

2021-05-18T09:46

2021-05-18T09:46

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 8.10 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении окраин Донецка. Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров ", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210517/bespilotnik-1732688880.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире