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В Белоруссии обвинили НАТО в наращивании военной активности у ее границ
В Белоруссии обвинили НАТО в наращивании военной активности у ее границ - РИА Новости, 18.05.2021
В Белоруссии обвинили НАТО в наращивании военной активности у ее границ
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о наличии рисков в результате военной активности вдоль границ республики. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:03
2021-05-18T15:03
2021-05-18T15:32
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о наличии рисков в результате военной активности вдоль границ республики."Не настораживать нас это не может", - приводит агентство Белта слова госсекретаря. Согласно сообщению, так он прокомментировал военную активность НАТО вдоль границ Белоруссии.Отмечается, что эта тема в числе прочих обсуждалась на прошедшем во вторник заседании Совета безопасности.Агентство Белта также приводит слова Вольфовича о том, что "белорусскими ведомствами все эти вопросы отслеживаются и анализируются, вырабатываются адекватные меры реагирования". Прежде всего, уточнил госсекретарь, они связаны с охраной и усилением государственной границы, работой в пунктах пропуска, усилением боевого дежурства по противовоздушной обороне и другими мероприятиями, которые призваны обеспечивать военную безопасность страны."Началось заседание Совета безопасности с рассмотрения вопросов и выводов из оценки военно-политической и стратегической обстановки, которая складывается на сегодняшний день вокруг границ Беларуси. К сожалению, данная обстановка постоянно вызывает напряжение, нагнетается", - заявил Вольфович.Он отметил, что "это исходит из тех мероприятий, которые проходят на территории сопредельных государств, прежде всего, оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств".
https://ria.ru/20210516/granitsy-1732513245.html
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нато, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о наличии рисков в результате военной активности вдоль границ республики.
"Не настораживать нас это не может", - приводит агентство Белта
слова госсекретаря. Согласно сообщению, так он прокомментировал военную активность НАТО
вдоль границ Белоруссии
.
Отмечается, что эта тема в числе прочих обсуждалась на прошедшем во вторник заседании Совета безопасности.
Агентство Белта также приводит слова Вольфовича о том, что "белорусскими ведомствами все эти вопросы отслеживаются и анализируются, вырабатываются адекватные меры реагирования". Прежде всего, уточнил госсекретарь, они связаны с охраной и усилением государственной границы, работой в пунктах пропуска, усилением боевого дежурства по противовоздушной обороне и другими мероприятиями, которые призваны обеспечивать военную безопасность страны.
"Началось заседание Совета безопасности с рассмотрения вопросов и выводов из оценки военно-политической и стратегической обстановки, которая складывается на сегодняшний день вокруг границ Беларуси. К сожалению, данная обстановка постоянно вызывает напряжение, нагнетается", - заявил Вольфович.
Он отметил, что "это исходит из тех мероприятий, которые проходят на территории сопредельных государств, прежде всего, оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств".