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В Пермском крае женщина напала на экс-супруга с топором

В Пермском крае женщина напала на экс-супруга с топором - РИА Новости, 18.05.2021

В Пермском крае женщина напала на экс-супруга с топором

Жительница Пермского края напала с топором на бывшего мужа, отказавшегося к ней вернуться, супруги не жили вместе 20 лет, в отношении женщины полиция возбудила... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:08

2021-05-18T15:08

2021-05-18T15:08

россия

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 18 мая – РИА Новости. Жительница Пермского края напала с топором на бывшего мужа, отказавшегося к ней вернуться, супруги не жили вместе 20 лет, в отношении женщины полиция возбудила дело, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным ведомства, житель посёлка Куеда пошёл помыться в баню, откуда долго не возвращался домой. Его дочь обратила внимание на продолжительное отсутствие отца и пошла проверить, всё ли с ним в порядке. В бане на полу она обнаружила окровавленного отца, рядом с ним лежал топор. Мужчину немедленно увезли в больницу.В МВД добавили, что при осмотре места происшествия стражи порядка заметили разрубленный забор. Таким образом они вышли на соседку потерпевшего, которая оказалась его бывшей женой. Женщина призналась, что это она расправилась с бывшим мужем из-за того, что он отказывался к ней вернуться. Проследив, когда экс-супруг пойдет в баню, она взяла топор, прорубила забор и проникла в огород. Далее она зашла в баню, где несколько раз топором ударила бывшего мужа."В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ubiystvo-1731909775.html

россия

пермский край

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россия, пермский край, происшествия