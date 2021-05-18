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СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве
СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве - РИА Новости, 18.05.2021
СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве
Следователи возбудили уголовные дела после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:50
2021-05-18T19:50
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте водитель не справился с управлением и, выехав на тротуар, сбил четырех человек. Позднее стало известно, что за рулем был 17-летний житель Московской области. Двое из пострадавших - несовершеннолетние. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель был трезв, а в ДТП он мог попасть из-за отказавших тормозов.Как отметила Иванова, в ДТП пострадали пятеро. Все они проходят обследование в городских больницах.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве

19:50 18.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте водитель не справился с управлением и, выехав на тротуар, сбил четырех человек. Позднее стало известно, что за рулем был 17-летний житель Московской области. Двое из пострадавших - несовершеннолетние. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель был трезв, а в ДТП он мог попасть из-за отказавших тормозов.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
17:16
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Как отметила Иванова, в ДТП пострадали пятеро. Все они проходят обследование в городских больницах.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего) и статьей 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения)", - сказала Иванова.
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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