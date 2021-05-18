https://ria.ru/20210518/moskva-1732863498.html
СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве
СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве - РИА Новости, 18.05.2021
СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве
Следователи возбудили уголовные дела после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:50
2021-05-18T19:50
2021-05-18T19:50
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте водитель не справился с управлением и, выехав на тротуар, сбил четырех человек. Позднее стало известно, что за рулем был 17-летний житель Московской области. Двое из пострадавших - несовершеннолетние. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель был трезв, а в ДТП он мог попасть из-за отказавших тормозов.Как отметила Иванова, в ДТП пострадали пятеро. Все они проходят обследование в городских больницах.
https://ria.ru/20210518/voditel-1732841165.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия