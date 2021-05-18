https://ria.ru/20210518/moskva-1732863498.html

СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве

СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве - РИА Новости, 18.05.2021

СК возбудил дела после ДТП с несовершеннолетним водителем в Москве

Следователи возбудили уголовные дела после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:50

2021-05-18T19:50

2021-05-18T19:50

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1490_1920x0_80_0_0_5d57d9bbdb211c3537744d7e8601c5a2.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что на Волгоградском проспекте водитель не справился с управлением и, выехав на тротуар, сбил четырех человек. Позднее стало известно, что за рулем был 17-летний житель Московской области. Двое из пострадавших - несовершеннолетние. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель был трезв, а в ДТП он мог попасть из-за отказавших тормозов.Как отметила Иванова, в ДТП пострадали пятеро. Все они проходят обследование в городских больницах.

https://ria.ru/20210518/voditel-1732841165.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия