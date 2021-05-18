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Миноборнауки упростит пребывание в России иностранных студентов
Миноборнауки упростит пребывание в России иностранных студентов
МВД направило в Минобрнауки поправки об упрощении пребывания в РФ иностранных студентов, министерство их поддержало, сообщил журналистам замглавы Минобрнауки... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:09
2021-05-18T11:33
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россия
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общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД направило в Минобрнауки поправки об упрощении пребывания в РФ иностранных студентов, министерство их поддержало, сообщил журналистам замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко.По словам замминистра, в условиях жёсткой конкуренции РФ должна предлагать те образовательные формы и меры поддержки, которые помогут эту конкуренцию выдерживать.Минобрнауки РФ выступает за то, чтобы допуск иностранных студентов в условиях пандемии был максимально либеральным, сообщил журналистам замглавы ведомства Петр Кучеренко."Министерство, конечно, всецело выступает за то, чтобы допуск студентов (иностранных - ред.) сейчас в условиях пандемии был максимально либеральным и чтобы вообще порядок нахождения на территории в обычных условиях был максимально упрощен, в том числе в рамках действующих процедур получения... вида на жительство", - сказал он журналистам.
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навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

Миноборнауки упростит пребывание в России иностранных студентов

11:09 18.05.2021 (обновлено: 11:33 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД направило в Минобрнауки поправки об упрощении пребывания в РФ иностранных студентов, министерство их поддержало, сообщил журналистам замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко.
"Действительно те поправки, которые они (МВД - ред.) внесли к нам, - мы их поддержали, направили на согласование, и думаем, что сейчас МВД внесёт проект указа. Это касается в части порядка сдачи экзамена, то есть те экзамены, которые будут сдаваться на разрешение на временное проживание, будут учитываться и при получении, например, вида на жительство", - сказал он.
По словам замминистра, в условиях жёсткой конкуренции РФ должна предлагать те образовательные формы и меры поддержки, которые помогут эту конкуренцию выдерживать.
Минобрнауки РФ выступает за то, чтобы допуск иностранных студентов в условиях пандемии был максимально либеральным, сообщил журналистам замглавы ведомства Петр Кучеренко.
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"Министерство, конечно, всецело выступает за то, чтобы допуск студентов (иностранных - ред.) сейчас в условиях пандемии был максимально либеральным и чтобы вообще порядок нахождения на территории в обычных условиях был максимально упрощен, в том числе в рамках действующих процедур получения... вида на жительство", - сказал он журналистам.
 
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