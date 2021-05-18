https://ria.ru/20210518/minobrnauki-1732763203.html

Миноборнауки упростит пребывание в России иностранных студентов

Миноборнауки упростит пребывание в России иностранных студентов

МВД направило в Минобрнауки поправки об упрощении пребывания в РФ иностранных студентов, министерство их поддержало, сообщил журналистам замглавы Минобрнауки... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:09

2021-05-18T11:09

2021-05-18T11:33

навигатор абитуриента

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД направило в Минобрнауки поправки об упрощении пребывания в РФ иностранных студентов, министерство их поддержало, сообщил журналистам замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко.По словам замминистра, в условиях жёсткой конкуренции РФ должна предлагать те образовательные формы и меры поддержки, которые помогут эту конкуренцию выдерживать.Минобрнауки РФ выступает за то, чтобы допуск иностранных студентов в условиях пандемии был максимально либеральным, сообщил журналистам замглавы ведомства Петр Кучеренко."Министерство, конечно, всецело выступает за то, чтобы допуск студентов (иностранных - ред.) сейчас в условиях пандемии был максимально либеральным и чтобы вообще порядок нахождения на территории в обычных условиях был максимально упрощен, в том числе в рамках действующих процедур получения... вида на жительство", - сказал он журналистам.

https://na.ria.ru/20210512/studenty-1731787543.html

россия

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2021

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навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество