https://ria.ru/20210518/millionery-1732814353.html

Аналитики Frank RG назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

Аналитики Frank RG назвали число банковских клиентов-миллионеров в России - РИА Новости, 18.05.2021

Аналитики Frank RG назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

Больше сорока тысяч человек с финансовыми активами от миллиона долларов и выше имеют вклады в российских банках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:05

2021-05-18T15:05

2021-05-18T15:05

credit suisse

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Больше сорока тысяч человек с финансовыми активами от миллиона долларов и выше имеют вклады в российских банках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG.Согласно полученным данным, этот показатель вырос на 10,8% по сравнению с прошлым годом.Отмечается, что число "целевых клиентов" подразделений private banking, чье состояние насчитывает более пяти миллионов долларов, а финансовые активы – от миллиона долларов, составляет 44 тысячи человек.В это же время количество долларовых миллионеров с учетом нефинансовых активов, по информации Credit Suisse, составило 297 тысяч по итогам прошлого года.Результаты исследования показали, что основная часть вкладов, начиная от 30 миллионов рублей, приходится на банки с государственным участием (75,8%), тогда как на крупные частные банки с российским и иностранным капиталом — 14,3%. Что касается других представителей рынка, то под их управлением находится лишь 9,9% вкладов.Как отмечает Frank RG, в общей структуре капитала состоятельных клиентов доля валютных активов увеличилась с 53,6 до 55,3%. Что же касается частных банков, то там наблюдается снижение активов с 35,7 до 33%.По мнению авторов исследования, снижение ключевой ставки Центробанка подтолкнуло состоятельных клиентов обратить внимание на инвестиционные продукты. В связи с этим общий объем инвестпортфеля вырос с 2,9 до 4,3 триллионов рублей.Согласно опросу, 59,5% клиентов private banking пополнили инвестиционный портфель, тогда как 52,5% увеличили инвестиционную активность.

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/nakopleniya-1731301178.html

https://ria.ru/20210505/kapital-1731151849.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

credit suisse , центральный банк рф (цб рф), общество