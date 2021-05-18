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В Госдуме предложили приравнять статус медработников к силовикам
В Госдуме предложили приравнять статус медработников к силовикам - РИА Новости, 18.05.2021
В Госдуме предложили приравнять статус медработников к силовикам
Группа депутатов Госдумы предложила приравнять статус медработников к силовикам и обеспечить медиков бесплатной юридической помощью в случае конфликтных... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:00
2021-05-18T14:00
2021-05-18T14:44
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Группа депутатов Госдумы предложила приравнять статус медработников к силовикам и обеспечить медиков бесплатной юридической помощью в случае конфликтных ситуаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.Уточняется, что такой статус необходимо применять в отношении медработника государственной системы здравоохранения, в части ужесточения административной и уголовной ответственности за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений, смерти, при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей в официально установленное рабочее время, либо в нерабочее время по указанию руководителя."Новое правовое положение (статус) позволят качественно повысить защищённость медицинских работников, укрепить престиж медицинской профессии", - сообщается в документе.Кроме того, отмечается, что существует нарастающая проблема правовой незащищённости медработников при проведении проверок и следственных действий в связи с обвинениями в допущении профессиональных ошибок и совершении правонарушений.В связи с этим авторы законопроекта предлагают обеспечить медработников качественной, бесплатной правовой поддержкой, в том числе с круглосуточным предоставлением специализированного юриста, адвоката.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
Группа депутатов Госдумы
предложила приравнять статус медработников к силовикам и обеспечить медиков бесплатной юридической помощью в случае конфликтных ситуаций, следует из базы
данных нижней палаты парламента.
"Правовое положение (статус) медицинского работника государственной системы здравоохранения необходимо приравнять к правовому положению (статусу) профессиональных категорий граждан, в отношении которых предусмотрен особый порядок государственной защиты их прав, свобод, здоровья и жизни (военнослужащие, сотрудники и служащие органов министерства внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что такой статус необходимо применять в отношении медработника государственной системы здравоохранения, в части ужесточения административной и уголовной ответственности за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений, смерти, при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей в официально установленное рабочее время, либо в нерабочее время по указанию руководителя.
"Новое правовое положение (статус) позволят качественно повысить защищённость медицинских работников, укрепить престиж медицинской профессии", - сообщается в документе.
Кроме того, отмечается, что существует нарастающая проблема правовой незащищённости медработников при проведении проверок и следственных действий в связи с обвинениями в допущении профессиональных ошибок и совершении правонарушений.
В связи с этим авторы законопроекта предлагают обеспечить медработников качественной, бесплатной правовой поддержкой, в том числе с круглосуточным предоставлением специализированного юриста, адвоката.