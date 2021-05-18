https://ria.ru/20210518/medrabotniki-1732800812.html

В Госдуме предложили приравнять статус медработников к силовикам

В Госдуме предложили приравнять статус медработников к силовикам - РИА Новости, 18.05.2021

В Госдуме предложили приравнять статус медработников к силовикам

Группа депутатов Госдумы предложила приравнять статус медработников к силовикам и обеспечить медиков бесплатной юридической помощью в случае конфликтных... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:00

2021-05-18T14:00

2021-05-18T14:44

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Группа депутатов Госдумы предложила приравнять статус медработников к силовикам и обеспечить медиков бесплатной юридической помощью в случае конфликтных ситуаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.Уточняется, что такой статус необходимо применять в отношении медработника государственной системы здравоохранения, в части ужесточения административной и уголовной ответственности за оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений, смерти, при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей в официально установленное рабочее время, либо в нерабочее время по указанию руководителя."Новое правовое положение (статус) позволят качественно повысить защищённость медицинских работников, укрепить престиж медицинской профессии", - сообщается в документе.Кроме того, отмечается, что существует нарастающая проблема правовой незащищённости медработников при проведении проверок и следственных действий в связи с обвинениями в допущении профессиональных ошибок и совершении правонарушений.В связи с этим авторы законопроекта предлагают обеспечить медработников качественной, бесплатной правовой поддержкой, в том числе с круглосуточным предоставлением специализированного юриста, адвоката.

https://ria.ru/20210503/pravitelstvo-1731007906.html

https://ria.ru/20210428/vrach-1730239252.html

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