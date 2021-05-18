Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210518/maski-1732795125.html
Жириновский заявил, что маски до окончания пандемии должны носить все
Жириновский заявил, что маски до окончания пандемии должны носить все - РИА Новости, 18.05.2021
Жириновский заявил, что маски до окончания пандемии должны носить все
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что маски до окончания пандемии коронавируса должны носить все, даже привитые граждане. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:31
2021-05-18T13:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603768417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4be280ab5c4215feb26f704fffbe8c1e.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что маски до окончания пандемии коронавируса должны носить все, даже привитые граждане.На прошлой неделе глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски сообщила, что полностью вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве случаев.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603768417_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9528dbe07d200f0e8b977de9beb28127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир жириновский

Жириновский заявил, что маски до окончания пандемии должны носить все

13:31 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения выставки "Мир тела"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения выставки Мир тела - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что маски до окончания пандемии коронавируса должны носить все, даже привитые граждане.
На прошлой неделе глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски сообщила, что полностью вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве случаев.
"Кто вакцинирован, он возможно не заболеет, хотя 5% могут заболеть. Но он может быть носителем инфекции, он заразился. Вот у меня вакцина, а я заразился, я другого заражу, сам не заболею, а другой-то заболеет. В маске должны быть, их нельзя отменять до тех пор, пока мы не победим эту гадость", - сказал Жириновский журналистам.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Жириновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния