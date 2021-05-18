Жириновский заявил, что маски до окончания пандемии должны носить все

"Кто вакцинирован, он возможно не заболеет, хотя 5% могут заболеть. Но он может быть носителем инфекции, он заразился. Вот у меня вакцина, а я заразился, я другого заражу, сам не заболею, а другой-то заболеет. В маске должны быть, их нельзя отменять до тех пор, пока мы не победим эту гадость", - сказал Жириновский журналистам.