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Жириновский заявил, что маски до окончания пандемии должны носить все
Жириновский заявил, что маски до окончания пандемии должны носить все - РИА Новости, 18.05.2021
Жириновский заявил, что маски до окончания пандемии должны носить все
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что маски до окончания пандемии коронавируса должны носить все, даже привитые граждане. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:31
2021-05-18T13:31
2021-05-18T13:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что маски до окончания пандемии коронавируса должны носить все, даже привитые граждане.На прошлой неделе глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски сообщила, что полностью вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве случаев.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир жириновский