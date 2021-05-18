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Глава СВР Нарышкин заявил об открытой конфронтации Британии с Россией
Глава СВР Нарышкин заявил об открытой конфронтации Британии с Россией - РИА Новости, 18.05.2021
Глава СВР Нарышкин заявил об открытой конфронтации Британии с Россией
Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:26
2021-05-18T20:40
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он также отметил, что Лондон из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, имевшие место в ходе выборов президента США, когда даже действовавшего на тот момент главу американского государства Дональда Трампа "выкинули" из социальных сетей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."После того как прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, нет у вас таких ощущений, что были нарушены фундаментальные принципы демократии при организации выборов, нарушено право свободы слова, свободы распространения информации? Что там говорить, если даже президента страны - высшее должностное лицо страны - он еще находился на этом посту, это не значит, что у меня к нему позитивное отношение, - его просто взяли и выкинули из социальных сетей", - сказал Нарышкин в интервью Би-Би-Си.
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дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, великобритания, сша, в мире

Глава СВР Нарышкин заявил об открытой конфронтации Британии с Россией

20:26 18.05.2021 (обновлено: 20:40 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он также отметил, что Лондон из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, имевшие место в ходе выборов президента США, когда даже действовавшего на тот момент главу американского государства Дональда Трампа "выкинули" из социальных сетей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"После того как прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, нет у вас таких ощущений, что были нарушены фундаментальные принципы демократии при организации выборов, нарушено право свободы слова, свободы распространения информации? Что там говорить, если даже президента страны - высшее должностное лицо страны - он еще находился на этом посту, это не значит, что у меня к нему позитивное отношение, - его просто взяли и выкинули из социальных сетей", - сказал Нарышкин в интервью Би-Би-Си.

"Ну, где свобода слова? Где демократия? Почему вы этим не возмущаетесь, скажите мне, пожалуйста. А я знаю, почему: это все одиозная евроатлантическая солидарность", - добавил глава СВР.

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