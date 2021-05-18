https://ria.ru/20210518/london-1732866299.html

Глава СВР Нарышкин заявил об открытой конфронтации Британии с Россией

Глава СВР Нарышкин заявил об открытой конфронтации Британии с Россией - РИА Новости, 18.05.2021

Глава СВР Нарышкин заявил об открытой конфронтации Британии с Россией

Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:26

2021-05-18T20:26

2021-05-18T20:40

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того чтобы развивать диалог, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он также отметил, что Лондон из-за "евроатлантической солидарности" не осуждает нарушения фундаментальных принципов демократии, имевшие место в ходе выборов президента США, когда даже действовавшего на тот момент главу американского государства Дональда Трампа "выкинули" из социальных сетей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."После того как прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, нет у вас таких ощущений, что были нарушены фундаментальные принципы демократии при организации выборов, нарушено право свободы слова, свободы распространения информации? Что там говорить, если даже президента страны - высшее должностное лицо страны - он еще находился на этом посту, это не значит, что у меня к нему позитивное отношение, - его просто взяли и выкинули из социальных сетей", - сказал Нарышкин в интервью Би-Би-Си.

https://ria.ru/20210514/voennye-1732181118.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, великобритания, сша, в мире