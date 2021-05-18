https://ria.ru/20210518/kruizy-1732762378.html
В США утвердили правила для туристов на круизных кораблях
В США утвердили правила для туристов на круизных кораблях
В США наличие прививки становится главным условием комфортного отдыха в круизе, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:21
2021-05-18T11:21
2021-05-18T11:21
туризм
коронавирус covid-19
туризм
круизы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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сша
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В США наличие прививки становится главным условием комфортного отдыха в круизе, сообщает АТОР.Вакцинированные пассажиры и члены экипажа на американских круизных лайнерах, массовый старт которых запланирован на середину июля, получат ряд преимуществ. Они смогут не носить маски на борту и во время выхода на берег, надевая средства защиты только в помещениях, говорится в подготовленном CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) документе.Непривитым путешественникам придется по-прежнему постоянно носить маски, в том числе загорая на лежаках и находясь в зоне бассейна, в ресторане, на экскурсиях, а также сохранять везде необходимую дистанцию. Поддержку вакцинированным туристам выражают и популярные круизные дестинации. Так, представители багамского острова Кококей заявили, что не будут требовать ношения масок от привитых туристов. Кроме того, они сообщили, что у них вакцину получили все сотрудники парка развлечений и местные жители.
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коронавирус covid-19, туризм, круизы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сша, вакцинация
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
В США наличие прививки становится главным условием комфортного отдыха в круизе, сообщает
АТОР.
Вакцинированные пассажиры и члены экипажа на американских круизных лайнерах, массовый старт которых запланирован на середину июля, получат ряд преимуществ. Они смогут не носить маски на борту и во время выхода на берег, надевая средства защиты только в помещениях, говорится в подготовленном CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) документе.
Непривитым путешественникам придется по-прежнему постоянно носить маски, в том числе загорая на лежаках и находясь в зоне бассейна, в ресторане, на экскурсиях, а также сохранять везде необходимую дистанцию.
Поддержку вакцинированным туристам выражают и популярные круизные дестинации. Так, представители багамского острова Кококей заявили, что не будут требовать ношения масок от привитых туристов. Кроме того, они сообщили, что у них вакцину получили все сотрудники парка развлечений и местные жители.