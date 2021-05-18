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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210518/kruizy-1732762378.html
В США утвердили правила для туристов на круизных кораблях
В США утвердили правила для туристов на круизных кораблях
В США наличие прививки становится главным условием комфортного отдыха в круизе, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:21
2021-05-18T11:21
туризм
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туризм
круизы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В США наличие прививки становится главным условием комфортного отдыха в круизе, сообщает АТОР.Вакцинированные пассажиры и члены экипажа на американских круизных лайнерах, массовый старт которых запланирован на середину июля, получат ряд преимуществ. Они смогут не носить маски на борту и во время выхода на берег, надевая средства защиты только в помещениях, говорится в подготовленном CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) документе.Непривитым путешественникам придется по-прежнему постоянно носить маски, в том числе загорая на лежаках и находясь в зоне бассейна, в ресторане, на экскурсиях, а также сохранять везде необходимую дистанцию. Поддержку вакцинированным туристам выражают и популярные круизные дестинации. Так, представители багамского острова Кококей заявили, что не будут требовать ношения масок от привитых туристов. Кроме того, они сообщили, что у них вакцину получили все сотрудники парка развлечений и местные жители.
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коронавирус covid-19, туризм, круизы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сша, вакцинация

В США утвердили правила для туристов на круизных кораблях

11:21 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКруизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В США наличие прививки становится главным условием комфортного отдыха в круизе, сообщает АТОР.
Вакцинированные пассажиры и члены экипажа на американских круизных лайнерах, массовый старт которых запланирован на середину июля, получат ряд преимуществ. Они смогут не носить маски на борту и во время выхода на берег, надевая средства защиты только в помещениях, говорится в подготовленном CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) документе.
Непривитым путешественникам придется по-прежнему постоянно носить маски, в том числе загорая на лежаках и находясь в зоне бассейна, в ресторане, на экскурсиях, а также сохранять везде необходимую дистанцию.
Поддержку вакцинированным туристам выражают и популярные круизные дестинации. Так, представители багамского острова Кококей заявили, что не будут требовать ношения масок от привитых туристов. Кроме того, они сообщили, что у них вакцину получили все сотрудники парка развлечений и местные жители.
Таганрог - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмкруизыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСШАВакцинация
 
 
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