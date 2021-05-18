https://ria.ru/20210518/kruizy-1732762378.html

В США утвердили правила для туристов на круизных кораблях

В США утвердили правила для туристов на круизных кораблях

В США наличие прививки становится главным условием комфортного отдыха в круизе, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:21

2021-05-18T11:21

2021-05-18T11:21

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туризм

круизы

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сша

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В США наличие прививки становится главным условием комфортного отдыха в круизе, сообщает АТОР.Вакцинированные пассажиры и члены экипажа на американских круизных лайнерах, массовый старт которых запланирован на середину июля, получат ряд преимуществ. Они смогут не носить маски на борту и во время выхода на берег, надевая средства защиты только в помещениях, говорится в подготовленном CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) документе.Непривитым путешественникам придется по-прежнему постоянно носить маски, в том числе загорая на лежаках и находясь в зоне бассейна, в ресторане, на экскурсиях, а также сохранять везде необходимую дистанцию. Поддержку вакцинированным туристам выражают и популярные круизные дестинации. Так, представители багамского острова Кококей заявили, что не будут требовать ношения масок от привитых туристов. Кроме того, они сообщили, что у них вакцину получили все сотрудники парка развлечений и местные жители.

https://ria.ru/20210505/taganrog-1730083909.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, круизы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сша, вакцинация