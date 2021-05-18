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В Москве за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1167 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1167 пациентов с COVID-19, сообщил во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:43
2021-05-18T11:43
2021-05-18T11:43
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1167 пациентов с COVID-19, сообщил во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, москва