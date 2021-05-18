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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210518/koronavirus-1732769974.html
В России за сутки умерли 364 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 364 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2021
В России за сутки умерли 364 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 364 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 116 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:33
2021-05-18T11:33
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 364 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 116 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 364 смерти... За весь период по России умерло 116 575 человек", - говорится в сообщении.В частности, Москве за сутки скончались 59 пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 43, в Ростовской области - 16.
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россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург

В России за сутки умерли 364 пациента с COVID-19

11:33 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 364 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 116 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 364 смерти... За весь период по России умерло 116 575 человек", - говорится в сообщении.
В частности, Москве за сутки скончались 59 пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 43, в Ростовской области - 16.
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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