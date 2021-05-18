https://ria.ru/20210518/koronavirus-1732769974.html

В России за сутки умерли 364 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 364 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2021

В России за сутки умерли 364 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 364 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 116 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:33

2021-05-18T11:33

2021-05-18T11:33

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 364 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 116 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 364 смерти... За весь период по России умерло 116 575 человек", - говорится в сообщении.В частности, Москве за сутки скончались 59 пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 43, в Ростовской области - 16.

https://ria.ru/20210517/pandemiya-1732597048.html

россия

москва

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург