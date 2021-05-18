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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210518/koronavirus-1732769216.html
В Москве выявили 2430 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2430 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2021
В Москве выявили 2430 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 430, Санкт-Петербург - 772, Подмосковье - 709, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:32
2021-05-18T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 430, Санкт-Петербург - 772, Подмосковье - 709, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число случаев зарегистрировано в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по 2.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 2430 новых случаев COVID-19

11:32 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 430, Санкт-Петербург - 772, Подмосковье - 709, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 430. 2. Санкт-Петербург 772. 3. Московская область - 709", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев зарегистрировано в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по 2.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
 
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