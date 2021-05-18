https://ria.ru/20210518/koronavirus-1732769216.html

В Москве выявили 2430 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2430 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2021

В Москве выявили 2430 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 430, Санкт-Петербург - 772, Подмосковье - 709, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:32

2021-05-18T11:32

2021-05-18T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 430, Санкт-Петербург - 772, Подмосковье - 709, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число случаев зарегистрировано в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по 2.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество