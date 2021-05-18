https://ria.ru/20210518/koronavirus-1732769095.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:31

2021-05-18T11:31

2021-05-18T11:31

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

республика алтай

сахалинская область

республика тыва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%. 2. Республика Алтай, Сахалинская область - 0,01%. 3. Республика Тыва - 0,03%" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732585231.html

россия

республика алтай

сахалинская область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, республика алтай, сахалинская область, республика тыва