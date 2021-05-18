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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210518/koronavirus-1732768294.html
В России выявили 8183 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8183 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 18.05.2021
В России выявили 8183 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8183 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:31
2021-05-18T13:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8183 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 9328 заразившихся. Темп прироста замедлился до 0,17 процента. Умерли 364 человека, выписались после лечения — 8972. У 14,5 процента инфицированных не наблюдается симптомов.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2430 (днем ранее их было 3573), Санкт-Петербурге — 772, Подмосковье — 706, Ростовской области — 200, Воронежской — 142, Нижегородской — 135, Иркутской — 117.Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области, Горном Алтае и на Чукотке — по два пациента, а на Сахалине их трое. В Ненецком автономном округе нет ни одного заболевшего.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 957 756 человек, 116 575 из них умерли, 4 572 226 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 162,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 163,6 миллиона. Почти 3,4 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, россия, общество

В России выявили 8183 новых случая заражения коронавирусом

11:31 18.05.2021 (обновлено: 13:31 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8183 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 9328 заразившихся. Темп прироста замедлился до 0,17 процента. Умерли 364 человека, выписались после лечения — 8972. У 14,5 процента инфицированных не наблюдается симптомов.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2430 (днем ранее их было 3573), Санкт-Петербурге — 772, Подмосковье — 706, Ростовской области — 200, Воронежской — 142, Нижегородской — 135, Иркутской — 117.
Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области, Горном Алтае и на Чукотке — по два пациента, а на Сахалине их трое. В Ненецком автономном округе нет ни одного заболевшего.
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 957 756 человек, 116 575 из них умерли, 4 572 226 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 162,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 163,6 миллиона. Почти 3,4 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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