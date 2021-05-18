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Матери, убившей младенца в Приамурье, грозит пять лет колонии
Матери, убившей младенца в Приамурье, грозит пять лет колонии - РИА Новости, 18.05.2021
Матери, убившей младенца в Приамурье, грозит пять лет колонии
Пять лет колонии грозит матери, убившей своего новорожденного ребенка в селе Москвитино Свободненского района Амурской области в марте этого года, дело передано РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:26
2021-05-18T08:26
2021-05-18T08:26
россия
амурская область
свободненский район
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Пять лет колонии грозит матери, убившей своего новорожденного ребенка в селе Москвитино Свободненского района Амурской области в марте этого года, дело передано в суд, сообщает во вторник прокуратура региона.Следствие выяснило, что женщина 29-ти лет за весь период беременности ни разу не обращалась в медицинское учреждение. Роды у нее начались 11 марта. Все время до появления малыша на свет она находилась во дворе своего дома. Согласно заключению судебного эксперта, амурчанка лишила жизни живорожденного и жизнеспособного ребёнка.
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россия, амурская область, свободненский район, происшествия