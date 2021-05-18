https://ria.ru/20210518/koloniya-1732738304.html

Матери, убившей младенца в Приамурье, грозит пять лет колонии

Матери, убившей младенца в Приамурье, грозит пять лет колонии - РИА Новости, 18.05.2021

Матери, убившей младенца в Приамурье, грозит пять лет колонии

Пять лет колонии грозит матери, убившей своего новорожденного ребенка в селе Москвитино Свободненского района Амурской области в марте этого года, дело передано РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:26

2021-05-18T08:26

2021-05-18T08:26

россия

амурская область

свободненский район

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Пять лет колонии грозит матери, убившей своего новорожденного ребенка в селе Москвитино Свободненского района Амурской области в марте этого года, дело передано в суд, сообщает во вторник прокуратура региона.Следствие выяснило, что женщина 29-ти лет за весь период беременности ни разу не обращалась в медицинское учреждение. Роды у нее начались 11 марта. Все время до появления малыша на свет она находилась во дворе своего дома. Согласно заключению судебного эксперта, амурчанка лишила жизни живорожденного и жизнеспособного ребёнка.

россия

амурская область

свободненский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, амурская область, свободненский район, происшествия