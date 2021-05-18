Патриарх объяснил стрельбу в школе отсутствием религиозного воспитания
11:56 18.05.2021 (обновлено: 12:11 18.05.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Биография Ильназа Галявиева, задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии, не содержит "даже намека" на особые обстоятельства, которые могли бы объяснить цинизм и жестокость его преступления, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В биографии молодого преступника не содержится даже намека на какие-то особые обстоятельства, которые могли бы объяснить тот цинизм и ту жестокость, с которыми было совершено злодеяние", - сказал предстоятель РПЦ в обращении к участникам XXIX Международных образовательных чтений.
"И действительно, откуда же эта бесовщина в душе ребенка? Да оттуда же, откуда в душе соответствующего героя Достоевского: "Если Бога нет, то все дозволено". Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека", - добавил патриарх.
Он отметил, что после трагедии в Казани было много сказано об усилении охраны учебных заведений. "Но, кажется, недостаточно внимания было обращено на самое главное – на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи", - сказал патриарх.
Он также призвал всех, от кого это зависит, оказать всю возможную поддержку школе, от которой во многом зависит формирование личности, "а значит, будущее Отечества".
14 мая, 13:43Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.