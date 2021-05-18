https://ria.ru/20210518/galyaviev-1732774830.html

Патриарх объяснил стрельбу в школе отсутствием религиозного воспитания

Патриарх объяснил стрельбу в школе отсутствием религиозного воспитания - РИА Новости, 18.05.2021

Патриарх объяснил стрельбу в школе отсутствием религиозного воспитания

Биография Ильназа Галявиева, задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии, не содержит "даже намека" на особые обстоятельства, которые могли бы... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:56

2021-05-18T11:56

2021-05-18T12:11

религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Биография Ильназа Галявиева, задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии, не содержит "даже намека" на особые обстоятельства, которые могли бы объяснить цинизм и жестокость его преступления, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл."В биографии молодого преступника не содержится даже намека на какие-то особые обстоятельства, которые могли бы объяснить тот цинизм и ту жестокость, с которыми было совершено злодеяние", - сказал предстоятель РПЦ в обращении к участникам XXIX Международных образовательных чтений.Он отметил, что после трагедии в Казани было много сказано об усилении охраны учебных заведений. "Но, кажется, недостаточно внимания было обращено на самое главное – на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи", - сказал патриарх.Он также призвал всех, от кого это зависит, оказать всю возможную поддержку школе, от которой во многом зависит формирование личности, "а значит, будущее Отечества".В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210514/sekta-1732302112.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань