https://ria.ru/20210518/eurovision-1732810956.html

Поклонники устроили флешмоб в кокошниках, чтобы поддержать Манижу

Поклонники устроили флешмоб в кокошниках, чтобы поддержать Манижу - РИА Новости, 18.05.2021

Поклонники устроили флешмоб в кокошниках, чтобы поддержать Манижу

Перед началом Евровидения-2021 сервис "Яндекс.Музыка" выпустил для Instagram несколько "масок" в виде кокошников, чтобы поддержать певицу Манижу... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:53

2021-05-18T16:53

2021-05-18T16:53

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анита цой

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manizha (манижа сангин)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Перед началом Евровидения-2021 сервис "Яндекс.Музыка" выпустил для Instagram несколько "масок" в виде кокошников, чтобы поддержать певицу Манижу. Представительница России выступит сегодня вечером в первом полуфинале конкурса с композицией "Russian Woman".Манижа одной из первых примерила виртуальный головной убор, несмотря на то, что у нее есть настоящий. По информации издания Телепрограмма.про, кокошник для артистки создал Юханн Никадимус — мастер по древнерусскому шитью.В нем она уже несколько дней очаровывает в Роттердаме журналистов, участников и зрителей Евровидения-2021.Пользователям предложили примерить сразу четыре варианта "украшения", что сделали многие, в том числе и знаменитости. Например, певица Анита Цой. Присоединились к флешмобу и другие пользователи.После того, как стало известно, что Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, ее образ и песню начали критиковать зрители, многие звезды отечественного шоубиза и некоторые политики. Однако есть и немало поклонников, которые желают певице успешного выступления. Недавно Манижа оценила свои шансы на победу. Она уверена, что попадет в финал (22 мая), но вот какое место займет, пока не прогнозирует. По словам артистки, все зависит от того, насколько хорошо ее услышат зрители и члены жюри.Первый полуфинал с прямым включением из Роттердама покажут в 22:00 по московскому времени по Первому каналу. Манижа в нем выступит под номером три.

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россия, яндекс.музыка, анита цой, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды