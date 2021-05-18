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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210518/eurovision-1732810956.html
Поклонники устроили флешмоб в кокошниках, чтобы поддержать Манижу
Поклонники устроили флешмоб в кокошниках, чтобы поддержать Манижу - РИА Новости, 18.05.2021
Поклонники устроили флешмоб в кокошниках, чтобы поддержать Манижу
Перед началом Евровидения-2021 сервис "Яндекс.Музыка" выпустил для Instagram несколько "масок" в виде кокошников, чтобы поддержать певицу Манижу... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:53
2021-05-18T16:53
россия
яндекс.музыка
анита цой
шоубиз
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Перед началом Евровидения-2021 сервис "Яндекс.Музыка" выпустил для Instagram несколько "масок" в виде кокошников, чтобы поддержать певицу Манижу. Представительница России выступит сегодня вечером в первом полуфинале конкурса с композицией "Russian Woman".Манижа одной из первых примерила виртуальный головной убор, несмотря на то, что у нее есть настоящий. По информации издания Телепрограмма.про, кокошник для артистки создал Юханн Никадимус — мастер по древнерусскому шитью.В нем она уже несколько дней очаровывает в Роттердаме журналистов, участников и зрителей Евровидения-2021.Пользователям предложили примерить сразу четыре варианта "украшения", что сделали многие, в том числе и знаменитости. Например, певица Анита Цой. Присоединились к флешмобу и другие пользователи.После того, как стало известно, что Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, ее образ и песню начали критиковать зрители, многие звезды отечественного шоубиза и некоторые политики. Однако есть и немало поклонников, которые желают певице успешного выступления. Недавно Манижа оценила свои шансы на победу. Она уверена, что попадет в финал (22 мая), но вот какое место займет, пока не прогнозирует. По словам артистки, все зависит от того, насколько хорошо ее услышат зрители и члены жюри.Первый полуфинал с прямым включением из Роттердама покажут в 22:00 по московскому времени по Первому каналу. Манижа в нем выступит под номером три.
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россия, яндекс.музыка, анита цой, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Поклонники устроили флешмоб в кокошниках, чтобы поддержать Манижу

16:53 18.05.2021
 
© @anitatsoyКадр видео из Instagram-аккаунта Аниты Цой
Кадр видео из Instagram-аккаунта Аниты Цой - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© @anitatsoy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Перед началом Евровидения-2021 сервис "Яндекс.Музыка" выпустил для Instagram несколько "масок" в виде кокошников, чтобы поддержать певицу Манижу. Представительница России выступит сегодня вечером в первом полуфинале конкурса с композицией "Russian Woman".
Манижа одной из первых примерила виртуальный головной убор, несмотря на то, что у нее есть настоящий. По информации издания Телепрограмма.про, кокошник для артистки создал Юханн Никадимус — мастер по древнерусскому шитью.
© Фото : manizhaСкрин сторис из инстаграма Манижи
Скрин сторис из инстаграма Манижи - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : manizha
Скрин сторис из инстаграма Манижи
В нем она уже несколько дней очаровывает в Роттердаме журналистов, участников и зрителей Евровидения-2021.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021"
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021"
Пользователям предложили примерить сразу четыре варианта "украшения", что сделали многие, в том числе и знаменитости. Например, певица Анита Цой.

"Я болею за Россию и за Манижу на Евровидении! А ты?!" — поинтересовалась Анита.

Присоединились к флешмобу и другие пользователи.
© Фото : thedinochanСкрин сторис из инстаграма thedinochan
Скрин сторис из инстаграма thedinochan
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Скрин сторин из инстаграма natalyarih
© Фото : natalyarih
После того, как стало известно, что Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, ее образ и песню начали критиковать зрители, многие звезды отечественного шоубиза и некоторые политики.
Однако есть и немало поклонников, которые желают певице успешного выступления.
Недавно Манижа оценила свои шансы на победу. Она уверена, что попадет в финал (22 мая), но вот какое место займет, пока не прогнозирует. По словам артистки, все зависит от того, насколько хорошо ее услышат зрители и члены жюри.
"Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали", — призналась певица.
Первый полуфинал с прямым включением из Роттердама покажут в 22:00 по московскому времени по Первому каналу. Манижа в нем выступит под номером три.
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
14:57Шоубиз
Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу
 
ШоубизРоссияЯндекс.МузыкаАнита ЦойManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Новости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
 
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