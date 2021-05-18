Поклонники устроили флешмоб в кокошниках, чтобы поддержать Манижу
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Перед началом Евровидения-2021 сервис "Яндекс.Музыка" выпустил для Instagram несколько "масок" в виде кокошников, чтобы поддержать певицу Манижу. Представительница России выступит сегодня вечером в первом полуфинале конкурса с композицией "Russian Woman".
Манижа одной из первых примерила виртуальный головной убор, несмотря на то, что у нее есть настоящий. По информации издания Телепрограмма.про, кокошник для артистки создал Юханн Никадимус — мастер по древнерусскому шитью.
В нем она уже несколько дней очаровывает в Роттердаме журналистов, участников и зрителей Евровидения-2021.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021"
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021"
Пользователям предложили примерить сразу четыре варианта "украшения", что сделали многие, в том числе и знаменитости. Например, певица Анита Цой.
"Я болею за Россию и за Манижу на Евровидении! А ты?!" — поинтересовалась Анита.
Присоединились к флешмобу и другие пользователи.
После того, как стало известно, что Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, ее образ и песню начали критиковать зрители, многие звезды отечественного шоубиза и некоторые политики.
Однако есть и немало поклонников, которые желают певице успешного выступления.
Недавно Манижа оценила свои шансы на победу. Она уверена, что попадет в финал (22 мая), но вот какое место займет, пока не прогнозирует. По словам артистки, все зависит от того, насколько хорошо ее услышат зрители и члены жюри.
"Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали", — призналась певица.
Первый полуфинал с прямым включением из Роттердама покажут в 22:00 по московскому времени по Первому каналу. Манижа в нем выступит под номером три.