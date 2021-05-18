https://ria.ru/20210518/dzhonson-1732707044.html
Дуэйн Джонсон похвастался в Сети, что научил дочерей ловить рыбу
Дуэйн Джонсон похвастался в Сети, что научил дочерей ловить рыбу
Дуэйн Джонсон на своей странице в Instagram поделился видео, в котором он и его младшие дочери отправились на рыбалку, сообщает ET Canada. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:57
2021-05-18T01:57
2021-05-18T01:57
культура
дуэйн джонсон
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155777/16/1557771666_0:3:2730:1539_1920x0_80_0_0_9e379325eabeb5eb43811e3fcbb1ec8f.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дуэйн Джонсон на своей странице в Instagram поделился видео, в котором он и его младшие дочери отправились на рыбалку, сообщает ET Canada."Мои девочки также сказали: "Ух ты, папа, ты так точно закатил этот спиннер с двойным лезвием на полунции под то бревно, где сработали твои инстинкты рыбака, чтобы вытащить эту большую рыбу", но камера перестала писать видео, так что вы пропустили этот момент", — подписал ролик Джонсон."Лучший папа", "Они навсегда сохранят такие драгоценные воспоминания, что вы создали вместе", "Оу, как мило", — отреагировали на пост подписчики Джонсона.Дуэйн Джонсон и его супруга Лорен Хэшиан воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Жасмин и трехлетнюю Тиану. У актера также есть 19-летняя дочь Симон Александра от бывшей жены Дэни Гарсии.
https://ria.ru/20201117/johnson-1584863488.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/16/1557771666_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_33dd276b56a5d3ebdc811517f2c132f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дуэйн джонсон, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Дуэйн Джонсон на своей странице в Instagram поделился видео, в котором он и его младшие дочери отправились на рыбалку, сообщает
ET Canada.
"Мои девочки также сказали: "Ух ты, папа, ты так точно закатил этот спиннер с двойным лезвием на полунции под то бревно, где сработали твои инстинкты рыбака, чтобы вытащить эту большую рыбу", но камера перестала писать видео, так что вы пропустили этот момент", — подписал ролик Джонсон.
"Лучший папа", "Они навсегда сохранят такие драгоценные воспоминания, что вы создали вместе", "Оу, как мило", — отреагировали на пост подписчики Джонсона.
Дуэйн Джонсон и его супруга Лорен Хэшиан воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Жасмин и трехлетнюю Тиану. У актера также есть 19-летняя дочь Симон Александра от бывшей жены Дэни Гарсии.