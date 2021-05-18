Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/dzhonson-1732707044.html
Дуэйн Джонсон похвастался в Сети, что научил дочерей ловить рыбу
Дуэйн Джонсон похвастался в Сети, что научил дочерей ловить рыбу
Дуэйн Джонсон на своей странице в Instagram поделился видео, в котором он и его младшие дочери отправились на рыбалку, сообщает ET Canada. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:57
2021-05-18T01:57
культура
дуэйн джонсон
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155777/16/1557771666_0:3:2730:1539_1920x0_80_0_0_9e379325eabeb5eb43811e3fcbb1ec8f.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дуэйн Джонсон на своей странице в Instagram поделился видео, в котором он и его младшие дочери отправились на рыбалку, сообщает ET Canada."Мои девочки также сказали: "Ух ты, папа, ты так точно закатил этот спиннер с двойным лезвием на полунции под то бревно, где сработали твои инстинкты рыбака, чтобы вытащить эту большую рыбу", но камера перестала писать видео, так что вы пропустили этот момент", — подписал ролик Джонсон."Лучший папа", "Они навсегда сохранят такие драгоценные воспоминания, что вы создали вместе", "Оу, как мило", — отреагировали на пост подписчики Джонсона.Дуэйн Джонсон и его супруга Лорен Хэшиан воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Жасмин и трехлетнюю Тиану. У актера также есть 19-летняя дочь Симон Александра от бывшей жены Дэни Гарсии.
https://ria.ru/20201117/johnson-1584863488.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/16/1557771666_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_33dd276b56a5d3ebdc811517f2c132f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дуэйн джонсон, стиль жизни, новости культуры

Дуэйн Джонсон похвастался в Сети, что научил дочерей ловить рыбу

01:57 18.05.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Stewart C / Американский актер Дуэйн Джонсон
Американский актер Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Stewart C /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дуэйн Джонсон на своей странице в Instagram поделился видео, в котором он и его младшие дочери отправились на рыбалку, сообщает ET Canada.
"Мои девочки также сказали: "Ух ты, папа, ты так точно закатил этот спиннер с двойным лезвием на полунции под то бревно, где сработали твои инстинкты рыбака, чтобы вытащить эту большую рыбу", но камера перестала писать видео, так что вы пропустили этот момент", — подписал ролик Джонсон.
"Лучший папа", "Они навсегда сохранят такие драгоценные воспоминания, что вы создали вместе", "Оу, как мило", — отреагировали на пост подписчики Джонсона.
Дуэйн Джонсон и его супруга Лорен Хэшиан воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Жасмин и трехлетнюю Тиану. У актера также есть 19-летняя дочь Симон Александра от бывшей жены Дэни Гарсии.
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 00:34Культура
Дуэйн Джонсон рассказал, как не смог влезть в спорткар на съемках
 
КультураДуэйн ДжонсонСтиль жизниНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния