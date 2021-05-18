https://ria.ru/20210518/dzhonson-1732707044.html

Дуэйн Джонсон похвастался в Сети, что научил дочерей ловить рыбу

Дуэйн Джонсон похвастался в Сети, что научил дочерей ловить рыбу

Дуэйн Джонсон на своей странице в Instagram поделился видео, в котором он и его младшие дочери отправились на рыбалку, сообщает ET Canada. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T01:57

2021-05-18T01:57

2021-05-18T01:57

культура

дуэйн джонсон

стиль жизни

новости культуры

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дуэйн Джонсон на своей странице в Instagram поделился видео, в котором он и его младшие дочери отправились на рыбалку, сообщает ET Canada."Мои девочки также сказали: "Ух ты, папа, ты так точно закатил этот спиннер с двойным лезвием на полунции под то бревно, где сработали твои инстинкты рыбака, чтобы вытащить эту большую рыбу", но камера перестала писать видео, так что вы пропустили этот момент", — подписал ролик Джонсон."Лучший папа", "Они навсегда сохранят такие драгоценные воспоминания, что вы создали вместе", "Оу, как мило", — отреагировали на пост подписчики Джонсона.Дуэйн Джонсон и его супруга Лорен Хэшиан воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Жасмин и трехлетнюю Тиану. У актера также есть 19-летняя дочь Симон Александра от бывшей жены Дэни Гарсии.

https://ria.ru/20201117/johnson-1584863488.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуэйн джонсон, стиль жизни, новости культуры