https://ria.ru/20210518/donbass-1732811710.html

Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР

Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.05.2021

Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР

Киев вместо обсуждения плана по урегулированию конфликта в Донбассе предложил исключить из переговоров Донецк и Луганск, заявила представитель... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:51

2021-05-18T14:51

2021-05-18T18:08

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ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Киев вместо обсуждения плана по урегулированию конфликта в Донбассе предложил исключить из переговоров Донецк и Луганск, заявила представитель самопровозглашенной ДНР Наталья Михайлова.Это произошло на заседании политической подгруппы, которое в числе прочих проходит во вторник в видеорежиме. На среду назначена онлайн-конференция контактной группы.По ее словам, Киев "постоянно ищет повод, чтобы уйти от обсуждения проекта "дорожной карты". Представитель республики добавила, что свои предложения по плану урегулирования в регионе ДНР и ЛНР направили еще семь месяцев назад, но так и не получили ответ.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович сообщил, что украинская сторона разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР ответили, что этот документ противоречит Минским соглашениям, также они ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но бои продолжаются. С февраля текущего года напряженность усилилась, участники противостояния обвиняют друг друга в обстрелах и повышенной активности на линии соприкосновения.

https://ria.ru/20210514/diversanty-1732367585.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, украина, в мире