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Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР
Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.05.2021
Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР
Киев вместо обсуждения плана по урегулированию конфликта в Донбассе предложил исключить из переговоров Донецк и Луганск, заявила представитель... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:51
2021-05-18T18:08
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ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Киев вместо обсуждения плана по урегулированию конфликта в Донбассе предложил исключить из переговоров Донецк и Луганск, заявила представитель самопровозглашенной ДНР Наталья Михайлова.Это произошло на заседании политической подгруппы, которое в числе прочих проходит во вторник в видеорежиме. На среду назначена онлайн-конференция контактной группы.По ее словам, Киев "постоянно ищет повод, чтобы уйти от обсуждения проекта "дорожной карты". Представитель республики добавила, что свои предложения по плану урегулирования в регионе ДНР и ЛНР направили еще семь месяцев назад, но так и не получили ответ.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович сообщил, что украинская сторона разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР ответили, что этот документ противоречит Минским соглашениям, также они ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но бои продолжаются. С февраля текущего года напряженность усилилась, участники противостояния обвиняют друг друга в обстрелах и повышенной активности на линии соприкосновения.
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, украина, в мире

Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР

14:51 18.05.2021 (обновлено: 18:08 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Киев вместо обсуждения плана по урегулированию конфликта в Донбассе предложил исключить из переговоров Донецк и Луганск, заявила представитель самопровозглашенной ДНР Наталья Михайлова.
Это произошло на заседании политической подгруппы, которое в числе прочих проходит во вторник в видеорежиме. На среду назначена онлайн-конференция контактной группы.

"Медиаторы в лице ОБСЕ и Российской Федерации попытались вернуть Украину в конструктивное русло, однако стойкость наших оппонентов в выполнении установки блокировать переговорный процесс достойна особой "похвалы", — говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, Киев "постоянно ищет повод, чтобы уйти от обсуждения проекта "дорожной карты". Представитель республики добавила, что свои предложения по плану урегулирования в регионе ДНР и ЛНР направили еще семь месяцев назад, но так и не получили ответ.
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Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович сообщил, что украинская сторона разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР ответили, что этот документ противоречит Минским соглашениям, также они ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но бои продолжаются. С февраля текущего года напряженность усилилась, участники противостояния обвиняют друг друга в обстрелах и повышенной активности на линии соприкосновения.
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