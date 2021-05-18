Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров, заявили в ДНР
14:51 18.05.2021 (обновлено: 18:08 18.05.2021)
Это произошло на заседании политической подгруппы, которое в числе прочих проходит во вторник в видеорежиме. На среду назначена онлайн-конференция контактной группы.
"Медиаторы в лице ОБСЕ и Российской Федерации попытались вернуть Украину в конструктивное русло, однако стойкость наших оппонентов в выполнении установки блокировать переговорный процесс достойна особой "похвалы", — говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, Киев "постоянно ищет повод, чтобы уйти от обсуждения проекта "дорожной карты". Представитель республики добавила, что свои предложения по плану урегулирования в регионе ДНР и ЛНР направили еще семь месяцев назад, но так и не получили ответ.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович сообщил, что украинская сторона разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР ответили, что этот документ противоречит Минским соглашениям, также они ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но бои продолжаются. С февраля текущего года напряженность усилилась, участники противостояния обвиняют друг друга в обстрелах и повышенной активности на линии соприкосновения.