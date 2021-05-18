https://ria.ru/20210518/diplomatiya-1732807956.html

Северная Македония высылает российского дипломата

Северная Македония высылает российского дипломата - РИА Новости, 18.05.2021

Северная Македония высылает российского дипломата

Северная Македония объявила персоной нон грата российского дипломата, сообщил МИД республики на своем сайте. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:31

2021-05-18T14:31

2021-05-18T16:42

россия

северная македония

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БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Северная Македония объявила персоной нон грата российского дипломата, сообщил МИД республики на своем сайте.Указано, что это сделано в соответствии с девятой статьей Венской конвенции.Посольство России в Скопье подтвердило РИА Новости сообщение о высылке сотрудника, там подчеркнули, что рассматриваются ответные шаги.Северная Македония стала очередной европейской страной, объявившей о высылке российских дипломатов в последние месяцы. Так, в апреле на этот шаг пошли Польша, Украина, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Болгария. Москва приняла ответные меры.Самой громкой стала история с высылкой российских дипломатов из Чехии. В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека, и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. Москва заявила, что эти обвинения абсурдны и возмутительны, и объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии.Позднее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на министра юстиции заявил, что версия с "российским следом" не единственная, нужно расследовать все возможные варианты.

https://ria.ru/20210510/evrosoyuz-1731680085.html

https://ria.ru/20210517/lavrov-1732645933.html

россия

северная македония

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2021

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россия, северная македония