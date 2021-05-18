Северная Македония высылает российского дипломата
14:31 18.05.2021 (обновлено: 16:42 18.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии городе Скопье
БЕЛГРАД, 18 мая — РИА Новости. Северная Македония объявила персоной нон грата российского дипломата, сообщил МИД республики на своем сайте.
Указано, что это сделано в соответствии с девятой статьей Венской конвенции.
"В связи с этим 14 мая 2021 года в МИД был приглашен посол России, ему вручена нота с требованием, чтобы данный дипломат покинул территорию Северной Македонии в семидневный срок", — уточнили в ведомстве.
Посольство России в Скопье подтвердило РИА Новости сообщение о высылке сотрудника, там подчеркнули, что рассматриваются ответные шаги.
Северная Македония стала очередной европейской страной, объявившей о высылке российских дипломатов в последние месяцы. Так, в апреле на этот шаг пошли Польша, Украина, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Болгария. Москва приняла ответные меры.
Самой громкой стала история с высылкой российских дипломатов из Чехии. В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека, и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. Москва заявила, что эти обвинения абсурдны и возмутительны, и объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии.
Позднее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на министра юстиции заявил, что версия с "российским следом" не единственная, нужно расследовать все возможные варианты.