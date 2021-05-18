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Нарышкин назвал обвинения Чехии в адрес России нелепыми и убогими
Нарышкин назвал обвинения Чехии в адрес России нелепыми и убогими - РИА Новости, 18.05.2021
Нарышкин назвал обвинения Чехии в адрес России нелепыми и убогими
Чехия превзошла всех по части нелепых и убогих обвинений в адрес России, но это вышло боком высокопоставленным чиновникам из чешского правительства - рейтинги... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:01
2021-05-18T22:03
россия
андрей бабиш
чешская социал-демократическая партия
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
чехия
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Чехия превзошла всех по части нелепых и убогих обвинений в адрес России, но это вышло боком высокопоставленным чиновникам из чешского правительства - рейтинги их политических объединений сильно упали, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.По его словами, в адрес России на Западе выдвигаются "нелепые, подчас даже убогие" обвинения. "Всех в этих обвинениях, в этих выдумках уже превзошла Чехия, придумав эту странную историю о якобы участии России во взрывах на складах боеприпасов, которые произошли семь лет назад", - сказал Нарышкин в интервью Би-би-си.И чиновники, занимающие довольно высокие посты в чешском правительстве, настолько неубедительно и противоречиво говорили об этом на разных пресс-конференциях, что это негативно повлияло на их самих, добавил глава СВР.Нарышкин отметил, что рейтинг политического объединения АНО, лидером которого является премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, впервые упал ниже 20%. а рейтинг Чешской социал-демократической партии, которую возглавляет вице-премьер Ян Гамачек, тоже участвовавший в антироссийской кампании, "упал совсем низко". "Выборы (в чешский парламент) состоятся через пять месяцев, и есть риск, что партия просто не преодолеет проходной барьер", - добавил директор СВР.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Кабмин РФ в минувшую пятницу утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
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россия, андрей бабиш, чешская социал-демократическая партия, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, чехия, в мире

Нарышкин назвал обвинения Чехии в адрес России нелепыми и убогими

21:01 18.05.2021 (обновлено: 22:03 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Чехия превзошла всех по части нелепых и убогих обвинений в адрес России, но это вышло боком высокопоставленным чиновникам из чешского правительства - рейтинги их политических объединений сильно упали, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словами, в адрес России на Западе выдвигаются "нелепые, подчас даже убогие" обвинения. "Всех в этих обвинениях, в этих выдумках уже превзошла Чехия, придумав эту странную историю о якобы участии России во взрывах на складах боеприпасов, которые произошли семь лет назад", - сказал Нарышкин в интервью Би-би-си.
И чиновники, занимающие довольно высокие посты в чешском правительстве, настолько неубедительно и противоречиво говорили об этом на разных пресс-конференциях, что это негативно повлияло на их самих, добавил глава СВР.
Нарышкин отметил, что рейтинг политического объединения АНО, лидером которого является премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, впервые упал ниже 20%. а рейтинг Чешской социал-демократической партии, которую возглавляет вице-премьер Ян Гамачек, тоже участвовавший в антироссийской кампании, "упал совсем низко". "Выборы (в чешский парламент) состоятся через пять месяцев, и есть риск, что партия просто не преодолеет проходной барьер", - добавил директор СВР.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Кабмин РФ в минувшую пятницу утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
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РоссияАндрей БабишЧешская социал-демократическая партияСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинЧехияВ мире
 
 
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