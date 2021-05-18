https://ria.ru/20210518/biometriya-1732813562.html
В Минфине рассказали, как утечка биометрии может сломать человеку жизнь
В Минфине рассказали, как утечка биометрии может сломать человеку жизнь - РИА Новости, 18.05.2021
В Минфине рассказали, как утечка биометрии может сломать человеку жизнь
Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, это может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем", заявил заместитель... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:02
2021-05-18T15:02
2021-05-18T15:02
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
технологии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, это может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем", заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев."Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме — неважно, частной или государственной — свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь", - заявил Моисеев на конференции РБК и НКР.Он пояснил, что поменять биометрические данные невозможно, в отличие от, например, пин-кода на карточке, паспорта, фамилии и так далее.Моисеев неоднократно выражал опасения по поводу возможных утечек биометрических данных населения. По его мнению, требования к защите такой информации должны быть значительно выше.
https://ria.ru/20190615/1555581257.html
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россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), технологии
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, это может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем", заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
.
"Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме — неважно, частной или государственной — свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь", - заявил Моисеев на конференции РБК и НКР.
Он пояснил, что поменять биометрические данные невозможно, в отличие от, например, пин-кода на карточке, паспорта, фамилии и так далее.
Моисеев неоднократно выражал опасения по поводу возможных утечек биометрических данных населения. По его мнению, требования к защите такой информации должны быть значительно выше.