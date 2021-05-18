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Эксперт рассказал, чем для белух в Приморском океанариуме опасны побои
Эксперт рассказал, чем для белух в Приморском океанариуме опасны побои
Тренировки, в ходе которых белухи Приморского океанариума получали побои, могут усилить стресс животных и спровоцировать болезни, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:08
2021-05-18T09:08
приморский океанариум
сахалин
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Тренировки, в ходе которых белухи Приморского океанариума получали побои, могут усилить стресс животных и спровоцировать болезни, прокомментировал РИА Новости руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын попавшую в сеть видеозапись.Накануне местное издание PrimaMedia опубликовало видео, на котором видно, как тренер, стоя у бортика бассейна, бьет рукой двух белух, а потом одну из них пинает ногой. В Приморском океанариуме РИА Новости сообщили, что ведется внутреннее расследование. Там уточнили, что в период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм, и действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи. Травм белухи не получили, отметили в океанариуме."Если у белух гон и они проявляют агрессию, как можно в связи с этим тренеру находится рядом? При этом достоверно известно, что во всех подобных заведениях активно применяют гормональные препараты, которые подавляют агрессию и купирую гон, только если там специально не проводят работу по выведению потомства в неволе", - сказал Лисицын.По его данным, такой работы с белухами в океанариуме не проводят."Если посмотреть на видео, видно, что тренер пытался, давая угощение белухам, приблизить их друг к другу, а белухи друг от друга и от него отвернулись. Это тренера разозлило и он проявил агрессию. Белухи не вели себя агрессивно", - отметил Лисицын.Он рассказал, что такие методы дрессировок могут негативно сказаться на здоровье белух, которые обладают высокоорганизованной нервной системой. Эти животные, как и другие китообразные, нуждаются в эмоциональном общении."В дельфинариях людям преподносится это как то, что они дружелюбные. Но у этих животных высоко организована нервная система, и, находясь в неволе, они нуждаются в эмоциональном выходе, разгрузке, поэтому закономерно, что у них устанавливаются дружеские, эмоциональные контакты с обслуживающим персоналом и тренерами в том числе. Они тянутся к человеку, который их кормит, занимается ими. Животные и так находятся в стрессе, будучи в неволе, в неестественных для себя условиях. И когда при этом те, с кем они общаются больше всего, начинают их бить, это усиливает стресс и может усиливать разные болезни, которые вызваны стрессом, и ухудшать общее состояние", - отметил собеседник.Он добавил, что есть факты, когда в неволе многие китообразные кончали жизнь самоубийством.Ранее Лисицын сообщал РИА Новости, что экологи намерены обратиться в правоохранительные органы, так как такие методы дрессировки попадают под статью о жестоком обращении с животными. Полиция и прокуратура начали проверку после публикации видео.Ранее сообщалось о нескольких случаях гибели животных в Приморском океанариуме. В октябре 2017 года погиб дельфин, получивший острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. В конце сентября 2017 года в океанариуме погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен. Также ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха.
https://ria.ru/20210419/vydry-1728917160.html
https://ria.ru/20210311/vzyatka-1600700162.html
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приморский океанариум, сахалин

Эксперт рассказал, чем для белух в Приморском океанариуме опасны побои

09:08 18.05.2021
 
© Фото : IFAW/ Институт Океанологии РАНИзучение китов-белух на Соловках
Изучение китов-белух на Соловках - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : IFAW/ Институт Океанологии РАН
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Тренировки, в ходе которых белухи Приморского океанариума получали побои, могут усилить стресс животных и спровоцировать болезни, прокомментировал РИА Новости руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын попавшую в сеть видеозапись.
Накануне местное издание PrimaMedia опубликовало видео, на котором видно, как тренер, стоя у бортика бассейна, бьет рукой двух белух, а потом одну из них пинает ногой. В Приморском океанариуме РИА Новости сообщили, что ведется внутреннее расследование. Там уточнили, что в период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм, и действия тренера, по его словам, были направлены на переключение внимания агрессивной особи. Травм белухи не получили, отметили в океанариуме.
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"Если у белух гон и они проявляют агрессию, как можно в связи с этим тренеру находится рядом? При этом достоверно известно, что во всех подобных заведениях активно применяют гормональные препараты, которые подавляют агрессию и купирую гон, только если там специально не проводят работу по выведению потомства в неволе", - сказал Лисицын.
По его данным, такой работы с белухами в океанариуме не проводят.
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"Если посмотреть на видео, видно, что тренер пытался, давая угощение белухам, приблизить их друг к другу, а белухи друг от друга и от него отвернулись. Это тренера разозлило и он проявил агрессию. Белухи не вели себя агрессивно", - отметил Лисицын.
Он рассказал, что такие методы дрессировок могут негативно сказаться на здоровье белух, которые обладают высокоорганизованной нервной системой. Эти животные, как и другие китообразные, нуждаются в эмоциональном общении.
"В дельфинариях людям преподносится это как то, что они дружелюбные. Но у этих животных высоко организована нервная система, и, находясь в неволе, они нуждаются в эмоциональном выходе, разгрузке, поэтому закономерно, что у них устанавливаются дружеские, эмоциональные контакты с обслуживающим персоналом и тренерами в том числе. Они тянутся к человеку, который их кормит, занимается ими. Животные и так находятся в стрессе, будучи в неволе, в неестественных для себя условиях. И когда при этом те, с кем они общаются больше всего, начинают их бить, это усиливает стресс и может усиливать разные болезни, которые вызваны стрессом, и ухудшать общее состояние", - отметил собеседник.
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Он добавил, что есть факты, когда в неволе многие китообразные кончали жизнь самоубийством.
Ранее Лисицын сообщал РИА Новости, что экологи намерены обратиться в правоохранительные органы, так как такие методы дрессировки попадают под статью о жестоком обращении с животными. Полиция и прокуратура начали проверку после публикации видео.
Ранее сообщалось о нескольких случаях гибели животных в Приморском океанариуме. В октябре 2017 года погиб дельфин, получивший острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. В конце сентября 2017 года в океанариуме погибла белуха. Она запуталась в снастях, которые занесло в вольер на открытой воде. Также произошел инцидент с применением тренером физической силы к моржу, тренер был уволен. Также ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха.
 
Приморский океанариумСахалин
 
 
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